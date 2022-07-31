https://ria.ru/20220731/khezbolla-1806222624.html

"Хезболла" показало видео с судами в спорной акватории Израиля и Ливана

"Хезболла" показало видео с судами в спорной акватории Израиля и Ливана - РИА Новости, 31.07.2022

"Хезболла" показало видео с судами в спорной акватории Израиля и Ливана

Ливанское движение "Хезболлах" опубликовало в местных СМИ видеозапись с беспилотника, на которой видны корабли, работающие на месторождениях в спорной морской... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:12

2022-07-31T15:12

2022-07-31T15:12

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БЕЙРУТ, 31 июл - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" опубликовало в местных СМИ видеозапись с беспилотника, на которой видны корабли, работающие на месторождениях в спорной морской акватории на границе Израиля и Ливана, запись заканчивается словами "на прицеле".Видео опубликовано телеканалом "Аль-манар" и начинается с закадрового комментария: "Игра со временем вредна".На видеоролике, датируемом 30 июля, показана буровая платформа "Arendal Spirit" с ее координатами, характеристиками и дистанцией до Ливанского берега, а также нефтедобывающая плавучая станция (корабль) "Energean power FPSO и корабль со средствами для бурения "Stenna icemax drill".Во второй половине видео, снятого с БПЛА, появляется в кадре ракета и далее надпись "под прицелом".Ранее госдепартамент США сообщил, что Старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин отправится в столицу Ливана Бейрут для обсуждения решений энергетического кризиса в стране, включая содействие переговорам между Ливаном и Израилем о морской границе.В июле министр энергетики Израиля Карин Эльхарар провела встречу с Хокстином, выступающим посредником на переговорах о разграничении морской границы между Израилем и Ливаном.Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.В октябре 2020 года представители Ливана и Израиля на непрямых переговорах при посредничестве ООН и США продолжили обсуждение принципов процесса демаркации. Стороны разошлись в позициях по определению основной линии и отправной точки в процессе, после чего переговорный процесс вновь был остановлен.После полугодового перерыва непрямые переговоры возобновились, исходя из площади в 860 квадратных километров спорных территорий. Однако в ходе встреч ливанская сторона заявила о новой линии, которая увеличивает площадь спорной акватории на 1420 квадратных километров и захватывает часть израильского месторождения Кариш. Израильская сторона в свою очередь отказалась обсуждать новые требования.Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.

https://ria.ru/20220621/izrail-1797181894.html

https://ria.ru/20211124/izrail-1760481192.html

https://ria.ru/20220613/izrail-1794974450.html

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в мире, ливан, израиль, сша, оон, хезболла