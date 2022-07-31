https://ria.ru/20220731/irlandiya-1806227393.html

СМИ: Ирландия приютит украинских беженцев на спортивных объектах

СМИ: Ирландия приютит украинских беженцев на спортивных объектах - РИА Новости, 31.07.2022

СМИ: Ирландия приютит украинских беженцев на спортивных объектах

Департамент спорта Ирландии связался со спортивными организациями с просьбой разместить украинских беженцев, сообщает телерадиокомпания RTE. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T15:36

2022-07-31T15:36

2022-07-31T15:36

в мире

ирландия

дублин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564873445_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d832f24b1875fdf8fb4ad2bb65c56be8.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Департамент спорта Ирландии связался со спортивными организациями с просьбой разместить украинских беженцев, сообщает телерадиокомпания RTE.Ранее газета Irish Times сообщала, что Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный ирландский центр приема беженцев Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен.Согласно ведомству, организации положительно отреагировали на этот запрос.Отмечается, что по меньшей мере 3,5 тысячи украинцев, которые проживают в студенческих общежитиях, в ближайшие недели будут вынуждены их покинуть в связи с началом учебного года.В Ирландию уже прибыли более 43 тысяч граждан Украины, ожидается, что этот показатель к середине августа достигнет 50 тысяч.

https://ria.ru/20220714/bezhentsy-1802318616.html

ирландия

дублин

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ирландия, дублин, украина