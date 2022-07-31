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СМИ: Ирландия приютит украинских беженцев на спортивных объектах - РИА Новости, 31.07.2022
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СМИ: Ирландия приютит украинских беженцев на спортивных объектах
СМИ: Ирландия приютит украинских беженцев на спортивных объектах - РИА Новости, 31.07.2022
СМИ: Ирландия приютит украинских беженцев на спортивных объектах
Департамент спорта Ирландии связался со спортивными организациями с просьбой разместить украинских беженцев, сообщает телерадиокомпания RTE. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T15:36
2022-07-31T15:36
в мире
ирландия
дублин
украина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Департамент спорта Ирландии связался со спортивными организациями с просьбой разместить украинских беженцев, сообщает телерадиокомпания RTE.Ранее газета Irish Times сообщала, что Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный ирландский центр приема беженцев Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен.Согласно ведомству, организации положительно отреагировали на этот запрос.Отмечается, что по меньшей мере 3,5 тысячи украинцев, которые проживают в студенческих общежитиях, в ближайшие недели будут вынуждены их покинуть в связи с началом учебного года.В Ирландию уже прибыли более 43 тысяч граждан Украины, ожидается, что этот показатель к середине августа достигнет 50 тысяч.
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в мире, ирландия, дублин, украина
15:36 31.07.2022
 
СМИ: Ирландия приютит украинских беженцев на спортивных объектах

RTE: ирландские власти хотят разместить украинских беженцев на спортивных объектах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Дублина
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Департамент спорта Ирландии связался со спортивными организациями с просьбой разместить украинских беженцев, сообщает телерадиокомпания RTE.
Ранее газета Irish Times сообщала, что Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный ирландский центр приема беженцев Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен.
"Департамент спорта подтвердил, что связывался со спортивными организациями, чтобы узнать, есть ли какие-либо доступные спортивные объекты для размещения украинских беженцев на краткосрочной основе", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Согласно ведомству, организации положительно отреагировали на этот запрос.
Отмечается, что по меньшей мере 3,5 тысячи украинцев, которые проживают в студенческих общежитиях, в ближайшие недели будут вынуждены их покинуть в связи с началом учебного года.
В Ирландию уже прибыли более 43 тысяч граждан Украины, ожидается, что этот показатель к середине августа достигнет 50 тысяч.
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