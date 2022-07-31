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"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2"

"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2" - РИА Новости, 31.07.2022

"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2"

Жители немецкого Рюгена отреагировали на остановку газопровода "Северный поток – 2" из-за энергетического кризиса в стране. Мнения людей расходятся: для одних заморозка проекта – "полная чушь", для других – повод возобновить отношения с Россией.

2022-07-31T16:09

2022-07-31T16:09

2022-07-31T16:09

видео

германия

северный поток — 2

северный поток

европа

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Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что проект "Северный поток – 2" готов удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики.

германия

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"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2" Жители немецкого Рюгена отреагировали на остановку газопровода "Северный поток – 2" из-за энергетического кризиса в стране. Мнения людей расходятся: для одних заморозка проекта – "полная чушь", для других – повод возобновить отношения с Россией. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что проект "Северный поток – 2" готов удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики. 2022-07-31T16:09 true PT1M10S

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