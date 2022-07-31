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"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2" - РИА Новости, 31.07.2022
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"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2"
"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2" - РИА Новости, 31.07.2022
"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2"
Жители немецкого Рюгена отреагировали на остановку газопровода "Северный поток – 2" из-за энергетического кризиса в стране. Мнения людей расходятся: для одних заморозка проекта – "полная чушь", для других – повод возобновить отношения с Россией.
2022-07-31T16:09
2022-07-31T16:09
видео
германия
северный поток — 2
северный поток
европа
санкции
инфляция
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Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что проект "Северный поток – 2" готов удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики.
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"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2"
Жители немецкого Рюгена отреагировали на остановку газопровода "Северный поток – 2" из-за энергетического кризиса в стране. Мнения людей расходятся: для одних заморозка проекта – "полная чушь", для других – повод возобновить отношения с Россией. Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что проект "Северный поток – 2" готов удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики.
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видео, германия, северный поток — 2, северный поток, европа, санкции, инфляция, цены, видео
"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2"
Жители немецкого Рюгена отреагировали на остановку газопровода "Северный поток – 2" из-за энергетического кризиса в стране. Мнения людей расходятся: для одних заморозка проекта – "полная чушь", для других – повод возобновить отношения с Россией.
2022-07-31T16:09
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16:09 31.07.2022
 

"Это чушь!": немцы об остановке газопровода "Северный поток – 2"

Читать ria.ru в
Жители немецкого Рюгена отреагировали на остановку газопровода "Северный поток – 2" из-за энергетического кризиса в стране. Мнения людей расходятся: для одних заморозка проекта – "полная чушь", для других – повод возобновить отношения с Россией.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что проект "Северный поток – 2" готов удовлетворить потребности Европы в сфере энергетики.
 
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