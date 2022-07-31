https://ria.ru/20220731/finlyandiya-1806250133.html

В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией

В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией - РИА Новости, 31.07.2022

В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией

Магазинам в Финляндии, возможно, придется закрываться на пару часов этой зимой из-за дефицита электроэнергии, сообщает общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T17:35

2022-07-31T17:35

2022-07-31T17:35

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл - РИА Новости. Магазинам в Финляндии, возможно, придется закрываться на пару часов этой зимой из-за дефицита электроэнергии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля уверен в позитивном развитии событий, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре."Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов", - говорится в сообщении YLE со ссылкой на оператора магистральных электросетей Fingrid.Основная проблема магазинов при отключении электричества - работа кассовых аппаратов, отмечается в сообщении.Как и многие страны ЕС, Финляндия планирует провести в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств, сообщает YLE.Рынок Финляндии энергодефицитный примерно на 15%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции.Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото" страна станет энергетически независимой.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

https://ria.ru/20220731/britaniya-1806203490.html

https://ria.ru/20220731/niderlandy-1806205033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, евросоюз