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В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией - РИА Новости, 31.07.2022
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В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией
В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией - РИА Новости, 31.07.2022
В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией
Магазинам в Финляндии, возможно, придется закрываться на пару часов этой зимой из-за дефицита электроэнергии, сообщает общественная телерадиовещательная... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T17:35
2022-07-31T17:35
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл - РИА Новости. Магазинам в Финляндии, возможно, придется закрываться на пару часов этой зимой из-за дефицита электроэнергии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля уверен в позитивном развитии событий, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре."Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов", - говорится в сообщении YLE со ссылкой на оператора магистральных электросетей Fingrid.Основная проблема магазинов при отключении электричества - работа кассовых аппаратов, отмечается в сообщении.Как и многие страны ЕС, Финляндия планирует провести в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств, сообщает YLE.Рынок Финляндии энергодефицитный примерно на 15%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции.Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото" страна станет энергетически независимой.
https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html
https://ria.ru/20220731/britaniya-1806203490.html
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в мире, финляндия, евросоюз
17:35 31.07.2022
 
В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией

YLE: магазинам в Финляндии придется закрываться на время зимой из-за проблем с энергией

CC BY 2.0 / Leo-setä / HimosЗима в Финляндии
Зима в Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
CC BY 2.0 / Leo-setä / Himos
Зима в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл - РИА Новости. Магазинам в Финляндии, возможно, придется закрываться на пару часов этой зимой из-за дефицита электроэнергии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля уверен в позитивном развитии событий, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре.
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"Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов", - говорится в сообщении YLE со ссылкой на оператора магистральных электросетей Fingrid.
Основная проблема магазинов при отключении электричества - работа кассовых аппаратов, отмечается в сообщении.
Как и многие страны ЕС, Финляндия планирует провести в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств, сообщает YLE.
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