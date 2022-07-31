В Финляндии магазинам придется закрываться зимой из-за проблем с энергией
YLE: магазинам в Финляндии придется закрываться на время зимой из-за проблем с энергией
ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл - РИА Новости. Магазинам в Финляндии, возможно, придется закрываться на пару часов этой зимой из-за дефицита электроэнергии, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Ситуация зимой в энергетике Финляндии во многом зависит от запуска на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС "Олкилуото", который регулярно переносится и сейчас ожидается в декабре. Однако министр экономики Финляндии Мика Линтиля уверен в позитивном развитии событий, что станция начнет выработку полной мощности 1600 МВт уже в сентябре.
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"Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов", - говорится в сообщении YLE со ссылкой на оператора магистральных электросетей Fingrid.
Основная проблема магазинов при отключении электричества - работа кассовых аппаратов, отмечается в сообщении.
Как и многие страны ЕС, Финляндия планирует провести в августе кампанию по энергосбережению среди домохозяйств, сообщает YLE.
Рынок Финляндии энергодефицитный примерно на 15%, дефицит покрывается в настоящее время из Швеции.
Ожидается, что с выводом на полную мощность третьего блока АЭС "Олкилуото" страна станет энергетически независимой.