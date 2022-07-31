https://ria.ru/20220731/elenovka-1806273900.html

МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку

МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку - РИА Новости, 31.07.2022

МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку

Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность отправить специалистов в Еленовку, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством обороны... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:03

2022-07-31T20:03

2022-07-31T21:52

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

международный комитет красного креста (мккк)

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805891952_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_e2bf0ab26e5232ef4265ca67e0d384ae.jpg

ЖЕНЕВА, 31 июл — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность отправить специалистов в Еленовку, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством обороны России, сообщили РИА Новости в организации."У нас уже есть медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады, работающие поблизости, поскольку мы присутствуем в Донецке с 2014 года", — заявил руководитель пресс-службы МККК Эван Ватсон.Он утверждает, что организация пока не получала официального запроса от Москвы, но находится в контакте с российский стороной."МККК также поддерживает двусторонний и конфиденциальный диалог с Министерством обороны. Однако должно быть ясно, что в связи с этим конкретным публичным заявлением в обязанности или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений", — уточнил Ватсон.Ранее в воскресенье Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по следственному изолятору в Еленовке.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены уголовные дела). Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.

https://ria.ru/20220730/sizo-1806150081.html

https://ria.ru/20220729/azov-1805973715.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон, красный крест