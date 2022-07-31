https://ria.ru/20220731/elenovka-1806273900.html
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку - РИА Новости, 31.07.2022
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку
Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность отправить специалистов в Еленовку, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством обороны... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:03
2022-07-31T20:03
2022-07-31T21:52
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
международный комитет красного креста (мккк)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 31 июл — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность отправить специалистов в Еленовку, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством обороны России, сообщили РИА Новости в организации."У нас уже есть медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады, работающие поблизости, поскольку мы присутствуем в Донецке с 2014 года", — заявил руководитель пресс-службы МККК Эван Ватсон.Он утверждает, что организация пока не получала официального запроса от Москвы, но находится в контакте с российский стороной."МККК также поддерживает двусторонний и конфиденциальный диалог с Министерством обороны. Однако должно быть ясно, что в связи с этим конкретным публичным заявлением в обязанности или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений", — уточнил Ватсон.Ранее в воскресенье Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по следственному изолятору в Еленовке.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены уголовные дела). Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.
https://ria.ru/20220730/sizo-1806150081.html
https://ria.ru/20220729/azov-1805973715.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон, красный крест
20:03 31.07.2022 (обновлено: 21:52 31.07.2022)
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку
В МККК выразили готовность отправить специалистов в Еленовку и обсуждают это с МО России
ЖЕНЕВА, 31 июл — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность отправить специалистов в Еленовку, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством обороны России, сообщили РИА Новости в организации.
"У нас уже есть медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады, работающие поблизости, поскольку мы присутствуем в Донецке с 2014 года", — заявил руководитель пресс-службы МККК Эван Ватсон.
Он утверждает, что организация пока не получала официального запроса от Москвы, но находится в контакте с российский стороной.
"МККК также поддерживает двусторонний и конфиденциальный диалог с Министерством обороны. Однако должно быть ясно, что в связи с этим конкретным публичным заявлением в обязанности или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений", — уточнил Ватсон.
Ранее в воскресенье Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста
в интересах объективного расследования удара по следственному изолятору в Еленовке.
Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены уголовные дела). Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин
, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ
и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.