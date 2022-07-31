Рейтинг@Mail.ru
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/elenovka-1806273900.html
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку - РИА Новости, 31.07.2022
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку
Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность отправить специалистов в Еленовку, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством обороны... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:03
2022-07-31T21:52
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
международный комитет красного креста (мккк)
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805891952_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_e2bf0ab26e5232ef4265ca67e0d384ae.jpg
ЖЕНЕВА, 31 июл — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность отправить специалистов в Еленовку, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством обороны России, сообщили РИА Новости в организации."У нас уже есть медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады, работающие поблизости, поскольку мы присутствуем в Донецке с 2014 года", — заявил руководитель пресс-службы МККК Эван Ватсон.Он утверждает, что организация пока не получала официального запроса от Москвы, но находится в контакте с российский стороной."МККК также поддерживает двусторонний и конфиденциальный диалог с Министерством обороны. Однако должно быть ясно, что в связи с этим конкретным публичным заявлением в обязанности или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений", — уточнил Ватсон.Ранее в воскресенье Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по следственному изолятору в Еленовке.Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены уголовные дела). Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS. В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.
https://ria.ru/20220730/sizo-1806150081.html
https://ria.ru/20220729/azov-1805973715.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805891952_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e25edaca9cdbfbd1a768f01fa0f022f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, оон, красный крест
20:03 31.07.2022 (обновлено: 21:52 31.07.2022)
 
МККК заявил о готовности отправить специалистов в Еленовку

В МККК выразили готовность отправить специалистов в Еленовку и обсуждают это с МО России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗабор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар
Забор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Забор следственного изолятора в Еленовке, по которому ВСУ нанесли удар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 июл — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность отправить специалистов в Еленовку, сейчас этот вопрос обсуждается с Министерством обороны России, сообщили РИА Новости в организации.
"У нас уже есть медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады, работающие поблизости, поскольку мы присутствуем в Донецке с 2014 года", — заявил руководитель пресс-службы МККК Эван Ватсон.
Он утверждает, что организация пока не получала официального запроса от Москвы, но находится в контакте с российский стороной.
"МККК также поддерживает двусторонний и конфиденциальный диалог с Министерством обороны. Однако должно быть ясно, что в связи с этим конкретным публичным заявлением в обязанности или мандат МККК не входит проведение публичных расследований предполагаемых военных преступлений", — уточнил Ватсон.
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 22:26Специальная военная операция на Украине
Экс-посол Франции в России усомнилась в версии Киева об ударе по Еленовке
Ранее в воскресенье Россия официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста в интересах объективного расследования удара по следственному изолятору в Еленовке.
Украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, где содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов" (против отдельных боевиков этого формирования в России возбуждены уголовные дела). Здание оказалось практически полностью уничтожено. В результате погибли 53 человека. На месте нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
Андрей Билецкий - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 19:34
Основатель "Азова" объявил "охоту" на причастных к обстрелу СИЗО в Еленовке
В российском оборонном ведомстве назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной для запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
В середине мая около двух с половиной тысяч бойцов ВСУ и "Азова", заблокированных на мариупольском заводе "Азовсталь", сложили оружие. Раненых отправили в больницу, часть военнопленных с тех пор находились в колонии в Еленовке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (ДНР)Международный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныООНКрасный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала