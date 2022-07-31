https://ria.ru/20220731/dtp-1806198896.html

В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 31.07.2022

В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

Водитель и три пассажира погибли после опрокидывания автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:14

2022-07-31T12:14

2022-07-31T12:14

происшествия

иловлинский район

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Водитель и три пассажира погибли после опрокидывания автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.По информации ведомства, утром в воскресенье на трассе Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе 21-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и съехал с автодороги, после чего автомобиль опрокинулся."В результате ДТП водитель, 24-летний, 26-летний и 20-летний пассажиры автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

иловлинский район

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иловлинский район, волгоградская область