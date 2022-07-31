https://ria.ru/20220731/dtp-1806198896.html
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП на трассе
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 31.07.2022
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП на трассе
Водитель и три пассажира погибли после опрокидывания автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:14
2022-07-31T12:14
2022-07-31T12:14
происшествия
иловлинский район
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 31 июл - РИА Новости. Водитель и три пассажира погибли после опрокидывания автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.По информации ведомства, утром в воскресенье на трассе Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе 21-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и съехал с автодороги, после чего автомобиль опрокинулся."В результате ДТП водитель, 24-летний, 26-летний и 20-летний пассажиры автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
иловлинский район
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иловлинский район, волгоградская область
В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП на трассе
Водитель и три пассажира погибли после опрокидывания автомобиля на трассе Р-22 "Каспий"