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После обстрела Донецка ВСУ обесточены две больницы и пять школ
После обстрела Донецка ВСУ обесточены две больницы и пять школ - РИА Новости, 31.07.2022
После обстрела Донецка ВСУ обесточены две больницы и пять школ
Две больницы, пять школ и два детских сада остались без напряжения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает минугля ДНР. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:40
2022-07-31T16:40
2022-07-31T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Две больницы, пять школ и два детских сада остались без напряжения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает минугля ДНР."Без напряжения 91 трансформаторная подстанция, 2 больницы, 5 школ, 2 детских сада, 2 КНС, 6950 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, днр
После обстрела Донецка ВСУ обесточены две больницы и пять школ
Минугля ДНР: после обстрела ВСУ Донецка обесточены две больницы и пять школ