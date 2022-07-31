https://ria.ru/20220731/donetsk-1806237898.html

После обстрела Донецка ВСУ обесточены две больницы и пять школ

После обстрела Донецка ВСУ обесточены две больницы и пять школ - РИА Новости, 31.07.2022

После обстрела Донецка ВСУ обесточены две больницы и пять школ

Две больницы, пять школ и два детских сада остались без напряжения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает минугля ДНР. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:40

2022-07-31T16:40

2022-07-31T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

днр

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Две больницы, пять школ и два детских сада остались без напряжения из-за обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает минугля ДНР."Без напряжения 91 трансформаторная подстанция, 2 больницы, 5 школ, 2 детских сада, 2 КНС, 6950 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ситуация в днр и лнр, днр