ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами натовского калибра
ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Макеевка, выпустив 11 снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Горловку и Макеевку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".