https://ria.ru/20220731/donbass-1806253757.html

ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.07.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Макеевка, выпустив 11 снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T17:56

2022-07-31T17:56

2022-07-31T17:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Макеевка, выпустив 11 снарядов "натовского калибра" 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Горловку и Макеевку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805366167.html

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, донбасс