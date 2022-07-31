Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
ДНР: ВСУ выпустили 16 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и Минеральному
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенный пункт Минеральное и Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 17.05 произвели 10 выстрелов из танка по Донецку.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.