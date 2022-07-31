https://ria.ru/20220731/donbass-1806251317.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Украинские войска за 15 минут обстреляли населенный пункт Минеральное и Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T17:41

2022-07-31T17:41

2022-07-31T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенный пункт Минеральное и Петровский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 17.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 17.05 произвели 10 выстрелов из танка по Донецку.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 и 152 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика