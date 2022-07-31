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В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине
В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине - РИА Новости, 31.07.2022
В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине
Работник МЧС пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин во время разминирования, сообщил мэр города Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:40
2022-07-31T14:40
2022-07-31T14:40
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Работник МЧС пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин во время разминирования, сообщил мэр города Донецка Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что противопехотные мины типа "Лепесток" обнаружены в Кировском и Петровском районах Донецка, а также на территории промплощадки шахты имени Скочинского."Во время разминирования территории жилых районов по адресу: улица Адыгейская, 21 пострадал работник МЧС 1986 года рождения", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.Также Кулемзин заявил, что мины типа "Лепесток" найдены в районе средней школы №99.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине
Мэр Кулемзин: сотрудник МЧС в Донецке пострадал из-за подрыва на мине при разминировании