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В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине

В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине - РИА Новости, 31.07.2022

В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине

Работник МЧС пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин во время разминирования, сообщил мэр города Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:40

2022-07-31T14:40

2022-07-31T14:40

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Работник МЧС пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин во время разминирования, сообщил мэр города Донецка Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что противопехотные мины типа "Лепесток" обнаружены в Кировском и Петровском районах Донецка, а также на территории промплощадки шахты имени Скочинского."Во время разминирования территории жилых районов по адресу: улица Адыгейская, 21 пострадал работник МЧС 1986 года рождения", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.Также Кулемзин заявил, что мины типа "Лепесток" найдены в районе средней школы №99.

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр