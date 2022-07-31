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В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине
В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине - РИА Новости, 31.07.2022
В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине
Работник МЧС пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин во время разминирования, сообщил мэр города Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:40
2022-07-31T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Работник МЧС пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин во время разминирования, сообщил мэр города Донецка Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что противопехотные мины типа "Лепесток" обнаружены в Кировском и Петровском районах Донецка, а также на территории промплощадки шахты имени Скочинского."Во время разминирования территории жилых районов по адресу: улица Адыгейская, 21 пострадал работник МЧС 1986 года рождения", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.Также Кулемзин заявил, что мины типа "Лепесток" найдены в районе средней школы №99.
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:40 31.07.2022
 
В Донецке сотрудник МЧС подорвался на мине

Мэр Кулемзин: сотрудник МЧС в Донецке пострадал из-за подрыва на мине при разминировании

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Работник МЧС пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных в Кировском районе мин во время разминирования, сообщил мэр города Донецка Алексей Кулемзин.
Ранее сообщалось, что противопехотные мины типа "Лепесток" обнаружены в Кировском и Петровском районах Донецка, а также на территории промплощадки шахты имени Скочинского.
"Во время разминирования территории жилых районов по адресу: улица Адыгейская, 21 пострадал работник МЧС 1986 года рождения", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Также Кулемзин заявил, что мины типа "Лепесток" найдены в районе средней школы №99.
Разминирование улиц Донецка от запрещенных противопехотных мин Лепесток - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
Вчера, 14:11Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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