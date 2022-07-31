Украинские войска снова обстреляли Доломитное снарядами натовского калибра
ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному еще десять снарядов калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.40 - населенный пункт Клещеевка - населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье пять раз обстреляли Доломитное снарядами калибром 120 и 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.