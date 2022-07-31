https://ria.ru/20220731/donbass-1806213646.html

Жителям Донецка и Макеевки рекомендовали сидеть дома из-за мин на улицах

Жителям Донецка и Макеевки рекомендовали сидеть дома из-за мин на улицах - РИА Новости, 31.07.2022

Жителям Донецка и Макеевки рекомендовали сидеть дома из-за мин на улицах

МЧС Донецкой Народной Республики рекомендует жителям Донецка и Макеевки не выходить на улицы, так как там украинскими войсками разбросаны противопехотные мины... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:11

2022-07-31T14:11

2022-07-31T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

вооруженные силы украины

днр

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. МЧС Донецкой Народной Республики рекомендует жителям Донецка и Макеевки не выходить на улицы, так как там украинскими войсками разбросаны противопехотные мины типа "Лепесток"."Уважаемые жители Донецка и Макеевки! В связи с тем, что вооруженные формирования Украины применили по жилым кварталам противопехотные мины ПФМ-1С типа "Лепесток", убедительная просьба сократить время пребывания на улице без необходимости", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".

https://ria.ru/20220731/donbass-1806182656.html

донецк (днр)

макеевка

донбасс

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Разминирование улиц Донецка от запрещенных противопехотных мин "Лепесток" МЧС ДНР рекомендует жителям Донецка и Макеевки сократить время пребывания на улице из-за разбросанных украинскими военными запрещенных противопехотных мин "Лепесток" 2022-07-31T14:11 true PT2M25S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины, днр, донбасс