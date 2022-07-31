https://ria.ru/20220731/donbass-1806211146.html
Подразделения ДНР закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка
Подразделения ДНР закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка - РИА Новости, 31.07.2022
Подразделения ДНР закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка
Подразделения Народной милиции ДНР закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:50
2022-07-31T13:50
2022-07-31T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ДНР закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка, сообщил РИА Новости представитель ведомства."Подразделения ДНР успешно ведут бои на авдеевском направлении. На данный момент штурмовые группы закрепились в поселке Пески", — рассказал собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220731/donbass-1805950677.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, владимир путин, россия
13:50 31.07.2022 (обновлено: 15:20 31.07.2022)
Подразделения ДНР закрепились в поселке Пески в пригороде Донецка
Народная милиция ДНР заявила, что силы республики закрепились в поселке Пески близ Донецка