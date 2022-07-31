https://ria.ru/20220731/donbass-1806210868.html

ВСУ обстреляли Доломитное и Гольмовский снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Доломитное и Гольмовский снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.07.2022

ВСУ обстреляли Доломитное и Гольмовский снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Доломитное и Гольмовский, выпустив 15 снарядов "натовского калибра" 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:48

2022-07-31T13:48

2022-07-31T13:48

специальная военная операция на украине

в мире

доломитное

донецк (днр)

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Гольмовский, выпустив 15 снарядов "натовского калибра" 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Доломитное: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска два раза обстреляли город Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

доломитное

донецк (днр)

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, доломитное, донецк (днр), украина, донбасс