ВСУ обстреляли Доломитное и Гольмовский снарядами натовского калибра
ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному и Гольмовскому 15 снарядов калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Гольмовский, выпустив 15 снарядов "натовского калибра" 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Доломитное: выпущено десять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что украинские войска два раза обстреляли город Донецк, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.