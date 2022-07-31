https://ria.ru/20220731/donbass-1806208720.html
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:26
2022-07-31T13:26
2022-07-31T13:26
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Как сообщает ведомство, повторный обстрел произошел в 12.00, войска Украины выпустили еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому и Кировскому районам города.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку
ДНР: ВСУ за десять минут выпустили 16 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку