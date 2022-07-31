https://ria.ru/20220731/donbass-1806208720.html

Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку

Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку

Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:26

2022-07-31T13:26

2022-07-31T13:26

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Как сообщает ведомство, повторный обстрел произошел в 12.00, войска Украины выпустили еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому и Кировскому районам города.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс