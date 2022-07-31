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Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:26
2022-07-31T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Как сообщает ведомство, повторный обстрел произошел в 12.00, войска Украины выпустили еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому и Кировскому районам города.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
13:26 31.07.2022
 
Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов по Донецку

ДНР: ВСУ за десять минут выпустили 16 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 16 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.50 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Как сообщает ведомство, повторный обстрел произошел в 12.00, войска Украины выпустили еще восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому и Кировскому районам города.
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