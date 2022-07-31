https://ria.ru/20220731/donbass-1806200601.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 45 минут обстреляли населенный пункт Макеевка, дважды Доломитное и Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:23

2022-07-31T12:23

2022-07-31T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

доломитное

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли населенный пункт Макеевка, дважды Доломитное и Донецк, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Травневое (Металлист) - населенный пункт Доломитное: выпущено 11 снарядов калибром 120 миллиметров; 10.40 - населенный пункт Марьинка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 11.00 - населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 11.20 обстреляли Макеевку (поселок Землянки) и Куйбышевский район Донецка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

макеевка

доломитное

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, доломитное, донбасс, вооруженные силы украины