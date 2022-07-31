https://ria.ru/20220731/donbass-1806197737.html

Украинские войска забросали минами промплощадку шахты имени Скочинского

Украинские войска забросали минами промплощадку шахты имени Скочинского - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска забросали минами промплощадку шахты имени Скочинского

Украинские войска атаковали промплощадку шахты имени Скочинского, рассыпав мины "лепестки", сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:03

2022-07-31T12:03

2022-07-31T12:03

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали промплощадку шахты имени Скочинского, рассыпав мины "лепестки", сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) вновь атаковали угледобывающее предприятие ДНР. В 10:05 на территории промплощадки шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" рассыпаны мины "лепестки", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".

https://ria.ru/20220731/donbass-1806182656.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс