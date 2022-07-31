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Украинские войска забросали минами промплощадку шахты имени Скочинского - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/donbass-1806197737.html
Украинские войска забросали минами промплощадку шахты имени Скочинского
Украинские войска забросали минами промплощадку шахты имени Скочинского - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска забросали минами промплощадку шахты имени Скочинского
Украинские войска атаковали промплощадку шахты имени Скочинского, рассыпав мины "лепестки", сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:03
2022-07-31T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали промплощадку шахты имени Скочинского, рассыпав мины "лепестки", сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) вновь атаковали угледобывающее предприятие ДНР. В 10:05 на территории промплощадки шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" рассыпаны мины "лепестки", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
12:03 31.07.2022
 
Украинские войска забросали минами промплощадку шахты имени Скочинского

Минугля ДНР: ВСУ забросали минами "Лепесток" промплощадку шахты имени Скочинского

© Фото : ДНР ОнлайнПротивопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия в Донецке
Противопехотные мины ПМФ-1 Лепесток нажимного действия в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Противопехотные мины ПМФ-1 "Лепесток" нажимного действия в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска атаковали промплощадку шахты имени Скочинского, рассыпав мины "лепестки", сообщает министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) вновь атаковали угледобывающее предприятие ДНР. В 10:05 на территории промплощадки шахты имени Скочинского ГУП ДНР "Донецкая угольная энергетическая компания" рассыпаны мины "лепестки", - говорится в заявлении министерства в Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth".
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:24Специальная военная операция на Украине
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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