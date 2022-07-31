https://ria.ru/20220731/donbass-1806190378.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T11:14

2022-07-31T11:14

2022-07-31T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.07 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.40 войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс