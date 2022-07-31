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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T11:14
2022-07-31T11:14
2022-07-31T11:14
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.07 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.40 войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские военные за полчаса выпустили 11 снарядов по Донецку