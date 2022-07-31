https://ria.ru/20220731/donbass-1806182979.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и город Донецк, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:27

2022-07-31T10:27

2022-07-31T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и город Донецк, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.22 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 09.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

макеевка

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс