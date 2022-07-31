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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и город Донецк, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:27
2022-07-31T10:27
2022-07-31T10:27
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и город Донецк, выпустив 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09.22 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 09.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 13 снарядов по Макеевке и Донецку