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Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/donbass-1806182656.html
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.07.2022
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Житель Донецка пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных украинскими войсками мин, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:24
2022-07-31T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Житель Донецка пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных украинскими войсками мин, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Накануне вечером ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин "Лепесток". Эти мины малозаметны и взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце."Лепестки" обнаружили в Кировском и Петровском районах.В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
10:24 31.07.2022 (обновлено: 18:57 31.07.2022)
 
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"

ДНР: мужчина ранен из-за подрыва на украинской мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Житель Донецка пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных украинскими войсками мин, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 "Лепесток" гражданского лица — мужчины 1980 года рождения", — говорится в публикации.
Накануне вечером ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин "Лепесток". Эти мины малозаметны и взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
"Лепестки" обнаружили в Кировском и Петровском районах.
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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