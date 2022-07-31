https://ria.ru/20220731/donbass-1806182656.html
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток" - РИА Новости, 31.07.2022
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
Житель Донецка пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных украинскими войсками мин, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:24
2022-07-31T10:24
2022-07-31T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Житель Донецка пострадал из-за подрыва на одной из разбросанных украинскими войсками мин, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Накануне вечером ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин "Лепесток". Эти мины малозаметны и взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце."Лепестки" обнаружили в Кировском и Петровском районах.В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
10:24 31.07.2022 (обновлено: 18:57 31.07.2022)
Житель Донецка подорвался на украинской мине "Лепесток"
ДНР: мужчина ранен из-за подрыва на украинской мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка