https://ria.ru/20220731/donbass-1806181895.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 31.07.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортёров и две долговременные огневые точки, сообщает Народная... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T10:16

2022-07-31T10:16

2022-07-31T10:16

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

иван филипоненко

донбасс

вооруженные силы украины

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801387041_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_031d669de654522660223c0ac6792372.jpg

ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортёров и две долговременные огневые точки, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортёров, 5 единиц специальной автомобильной техники, 2 долговременные огневые точки", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции капитана Ивана Филипоненко в Telegram-канале.

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, иван филипоненко, донбасс, вооруженные силы украины, народная милиция лнр