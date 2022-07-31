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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 31.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортёров и две долговременные огневые точки, сообщает Народная... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T10:16
2022-07-31T10:16
2022-07-31T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
иван филипоненко
донбасс
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортёров и две долговременные огневые точки, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортёров, 5 единиц специальной автомобильной техники, 2 долговременные огневые точки", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции капитана Ивана Филипоненко в Telegram-канале.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, иван филипоненко, донбасс, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 40 украинских военных
Народная милиция: силы ЛНР за сутки уничтожили пять БТР и до 40 украинских военных