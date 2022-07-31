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Союзные силы освободили 263 населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Союзные силы освободили 263 населенных пункта в ДНР
Союзные силы освободили 263 населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022
Союзные силы освободили 263 населенных пункта в ДНР
Военные ДНР и ЛНР при поддержке РФ освободили 263 населенных пункта в ДНР, включая Криничное, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:19
2022-07-31T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донбасс
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Военные ДНР и ЛНР при поддержке РФ освободили 263 населенных пункта в ДНР, включая Криничное, сообщил штаб территориальной обороны республики.Накануне сообщалось об освобождении 262 населенных пунктов."По состоянию на 31 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта, включая Криничное. Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс
09:19 31.07.2022
 
Союзные силы освободили 263 населенных пункта в ДНР

Штаб обороны ДНР: союзные силы освободили 263 населенных пункта в республике

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Военные ДНР и ЛНР при поддержке РФ освободили 263 населенных пункта в ДНР, включая Криничное, сообщил штаб территориальной обороны республики.
Накануне сообщалось об освобождении 262 населенных пунктов.
"По состоянию на 31 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта, включая Криничное. Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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