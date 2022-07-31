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Союзные силы освободили 263 населенных пункта в ДНР

Союзные силы освободили 263 населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022

Союзные силы освободили 263 населенных пункта в ДНР

Военные ДНР и ЛНР при поддержке РФ освободили 263 населенных пункта в ДНР, включая Криничное, сообщил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T09:19

2022-07-31T09:19

2022-07-31T09:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

донбасс

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Военные ДНР и ЛНР при поддержке РФ освободили 263 населенных пункта в ДНР, включая Криничное, сообщил штаб территориальной обороны республики.Накануне сообщалось об освобождении 262 населенных пунктов."По состоянию на 31 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта, включая Криничное. Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс