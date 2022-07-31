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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:15
2022-07-31T09:15
2022-07-31T09:15
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, нато, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку