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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/donbass-1806174401.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T09:15
2022-07-31T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
нато
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, нато, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
09:15 31.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 8.55 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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