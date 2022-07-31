https://ria.ru/20220731/donbass-1806170993.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк

Украинские войска за 35 минут выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:45

2022-07-31T08:45

2022-07-31T08:45

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецк (днр)

гольмовский

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (время совпадает с мск- ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 08.20 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донбасс

донецк (днр)

гольмовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецк (днр), гольмовский