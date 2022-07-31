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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк
Украинские войска за 35 минут выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:45
2022-07-31T08:45
2022-07-31T08:45
специальная военная операция на украине
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донбасс
донецк (днр)
гольмовский
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и шесть снарядов того же калибра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.45 (время совпадает с мск- ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 08.20 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (днр), гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк
ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк снарядами калибра 152 миллиметра