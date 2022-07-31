Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Доломитное в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному девять снарядов калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.22 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.24 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщает, что войска Украины в 7.30 выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.