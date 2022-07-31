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Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Доломитное в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/donbass-1806170607.html
Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Доломитное в ДНР - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Доломитное в ДНР
Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:36
2022-07-31T08:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
доломитное
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.22 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.24 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщает, что войска Украины в 7.30 выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по Донецку.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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в мире, украина, доломитное, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
08:36 31.07.2022
 
Украинские войска обстреляли снарядами натовского калибра Доломитное в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному девять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.22 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07.24 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщает, что войска Украины в 7.30 выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров по Донецку.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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