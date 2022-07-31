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Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк

Украинская армия за 20 минут выпустила по Донецку не менее 17 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T08:15

2022-07-31T08:15

2022-07-31T09:12

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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинская армия за 20 минут выпустила по Донецку не менее 17 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 06:30 ВСУ открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР — три снаряда калибра 152 миллиметра. Через две минуты обстрелу подвергся Куйбышевский район — восемь 122-миллиметровых снарядов, а в 06:50 по тому же направлению выпустили еще шесть таких же снарядов. Кроме того, в 07:30 Донецк обстреляли из 120-миллиметровых минометов (десять мин), а в 08:20 — из 152-миллиметровых орудий (шесть снарядов).Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр