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Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220731/donbass-1806168854.html
Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк
Украинская армия за 20 минут выпустила по Донецку не менее 17 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T08:15
2022-07-31T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинская армия за 20 минут выпустила по Донецку не менее 17 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В 06:30 ВСУ открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР — три снаряда калибра 152 миллиметра. Через две минуты обстрелу подвергся Куйбышевский район — восемь 122-миллиметровых снарядов, а в 06:50 по тому же направлению выпустили еще шесть таких же снарядов. Кроме того, в 07:30 Донецк обстреляли из 120-миллиметровых минометов (десять мин), а в 08:20 — из 152-миллиметровых орудий (шесть снарядов).Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
08:15 31.07.2022 (обновлено: 09:12 31.07.2022)
 
Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 17 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный при обстреле со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный при обстреле со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинская армия за 20 минут выпустила по Донецку не менее 17 снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В 06:30 ВСУ открыли огонь по Киевскому району столицы ДНР — три снаряда калибра 152 миллиметра. Через две минуты обстрелу подвергся Куйбышевский район — восемь 122-миллиметровых снарядов, а в 06:50 по тому же направлению выпустили еще шесть таких же снарядов.
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Кроме того, в 07:30 Донецк обстреляли из 120-миллиметровых минометов (десять мин), а в 08:20 — из 152-миллиметровых орудий (шесть снарядов).
Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносит удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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