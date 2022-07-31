https://ria.ru/20220731/doktrina-1806216964.html
Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности
Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности - РИА Новости, 31.07.2022
Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности
Внезапные и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний являются риском для морской деятельности, следует из новой Морской доктрины РФ, утверждённой 31... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:32
2022-07-31T14:32
2022-07-31T14:32
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Внезапные и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний являются риском для морской деятельности, следует из новой Морской доктрины РФ, утверждённой 31 июля президентом России Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что пандемия коронавируса привела к геополитической неопределённости и глобальному экономическому кризису в мире. Отмечается, что это было связано со стремлением "ведущих иностранных государств изменить существующий миропорядок", а также с усилением тенденций к свертыванию процессов глобализации, "борьбе за лидерство в мире, повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности".
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности
Пандемии опасных заболеваний включены в список рисков для морской деятельности России
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Внезапные и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний являются риском для морской деятельности, следует из новой Морской доктрины РФ, утверждённой 31 июля президентом России Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Новыми рисками для морской деятельности являются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний", - говорится в документе.
Уточняется, что пандемия коронавируса привела к геополитической неопределённости и глобальному экономическому кризису в мире. Отмечается, что это было связано со стремлением "ведущих иностранных государств изменить существующий миропорядок", а также с усилением тенденций к свертыванию процессов глобализации, "борьбе за лидерство в мире, повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности".