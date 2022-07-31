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Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности - РИА Новости, 31.07.2022
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Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности
Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности - РИА Новости, 31.07.2022
Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности
Внезапные и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний являются риском для морской деятельности, следует из новой Морской доктрины РФ, утверждённой 31... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:32
2022-07-31T14:32
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Внезапные и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний являются риском для морской деятельности, следует из новой Морской доктрины РФ, утверждённой 31 июля президентом России Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что пандемия коронавируса привела к геополитической неопределённости и глобальному экономическому кризису в мире. Отмечается, что это было связано со стремлением "ведущих иностранных государств изменить существующий миропорядок", а также с усилением тенденций к свертыванию процессов глобализации, "борьбе за лидерство в мире, повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности".
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безопасность, россия
14:32 31.07.2022
 
Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности

Пандемии опасных заболеваний включены в список рисков для морской деятельности России

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСотрудники инфекционной больницы во время учений
Сотрудники инфекционной больницы во время учений - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Сотрудники инфекционной больницы во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Внезапные и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний являются риском для морской деятельности, следует из новой Морской доктрины РФ, утверждённой 31 июля президентом России Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Новыми рисками для морской деятельности являются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний", - говорится в документе.
Уточняется, что пандемия коронавируса привела к геополитической неопределённости и глобальному экономическому кризису в мире. Отмечается, что это было связано со стремлением "ведущих иностранных государств изменить существующий миропорядок", а также с усилением тенденций к свертыванию процессов глобализации, "борьбе за лидерство в мире, повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности".
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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