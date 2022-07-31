https://ria.ru/20220731/doktrina-1806216964.html

Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности

Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности - РИА Новости, 31.07.2022

Новая доктрина назвала пандемии риском для морской деятельности

Внезапные и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний являются риском для морской деятельности, следует из новой Морской доктрины РФ, утверждённой 31... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:32

2022-07-31T14:32

2022-07-31T14:32

безопасность

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Внезапные и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний являются риском для морской деятельности, следует из новой Морской доктрины РФ, утверждённой 31 июля президентом России Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что пандемия коронавируса привела к геополитической неопределённости и глобальному экономическому кризису в мире. Отмечается, что это было связано со стремлением "ведущих иностранных государств изменить существующий миропорядок", а также с усилением тенденций к свертыванию процессов глобализации, "борьбе за лидерство в мире, повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности".

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия