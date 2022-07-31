https://ria.ru/20220731/doktrina-1806216157.html

Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов

Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов - РИА Новости, 31.07.2022

Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов

Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане, следует из утвержденной в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T14:27

2022-07-31T14:27

2022-07-31T14:27

безопасность

россия

черное море

каспийское море

северный морской путь

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573310115_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_c72fd180da0e80ec359648386f1ca97f.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане, следует из утвержденной в воскресенье президентом России Владимиром Путиным Морской доктрины.Согласно новой доктрине, жизненно важные районы обеспечения национальных интересов России в мировом океане непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.К жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане также отнесены внутренние воды, территориальное море, их дно, недра и воздушное пространство над ними, исключительная экономическая зона, континентальный шельф за пределами зоны, Охотское и Каспийское моря.К важным зонам, которые в значительной степени влияют на экономическое развитие, благосостояние и безопасность, отнесены Азовское, Черное моря, Восточное Средиземноморье, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, районы мировых транспортных коммуникаций в АТР и в Африке.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

россия

черное море

каспийское море

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, черное море, каспийское море, северный морской путь, арктика