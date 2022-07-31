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Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов - РИА Новости, 31.07.2022
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Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов
Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов - РИА Новости, 31.07.2022
Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов
Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане, следует из утвержденной в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:27
2022-07-31T14:27
безопасность
россия
черное море
каспийское море
северный морской путь
арктика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане, следует из утвержденной в воскресенье президентом России Владимиром Путиным Морской доктрины.Согласно новой доктрине, жизненно важные районы обеспечения национальных интересов России в мировом океане непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.К жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане также отнесены внутренние воды, территориальное море, их дно, недра и воздушное пространство над ними, исключительная экономическая зона, континентальный шельф за пределами зоны, Охотское и Каспийское моря.К важным зонам, которые в значительной степени влияют на экономическое развитие, благосостояние и безопасность, отнесены Азовское, Черное моря, Восточное Средиземноморье, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, районы мировых транспортных коммуникаций в АТР и в Африке.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
россия
черное море
каспийское море
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безопасность, россия, черное море, каспийское море, северный морской путь, арктика
14:27 31.07.2022
 
Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов

Севморпуть и Арктика вошли в число районов защиты национальных интересов России

© РИА Новости / Вера КостамоАйсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
Айсберг в бухте Тихая острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане, следует из утвержденной в воскресенье президентом России Владимиром Путиным Морской доктрины.
Согласно новой доктрине, жизненно важные районы обеспечения национальных интересов России в мировом океане непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.
К жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане также отнесены внутренние воды, территориальное море, их дно, недра и воздушное пространство над ними, исключительная экономическая зона, континентальный шельф за пределами зоны, Охотское и Каспийское моря.
К важным зонам, которые в значительной степени влияют на экономическое развитие, благосостояние и безопасность, отнесены Азовское, Черное моря, Восточное Средиземноморье, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, районы мировых транспортных коммуникаций в АТР и в Африке.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:21
Путин рассказал о значении Морской доктрины
 
БезопасностьРоссияЧерное мореКаспийское мореСеверный морской путьАрктика
 
 
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