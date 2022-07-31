https://ria.ru/20220731/doktrina-1806216157.html
Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов
Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов - РИА Новости, 31.07.2022
Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов
Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане, следует из утвержденной в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T14:27
2022-07-31T14:27
2022-07-31T14:27
безопасность
россия
черное море
каспийское море
северный морской путь
арктика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Северный морской путь и Арктика отнесены к жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане, следует из утвержденной в воскресенье президентом России Владимиром Путиным Морской доктрины.Согласно новой доктрине, жизненно важные районы обеспечения национальных интересов России в мировом океане непосредственно связаны с развитием государства, защитой его суверенитета, территориальной целостности и укреплением обороны, критически влияют на социально-экономическое развитие страны. Утрата контроля над ними может поставить под угрозу национальную безопасность и само существование России.К жизненно важным районам обеспечения национальных интересов России в мировом океане также отнесены внутренние воды, территориальное море, их дно, недра и воздушное пространство над ними, исключительная экономическая зона, континентальный шельф за пределами зоны, Охотское и Каспийское моря.К важным зонам, которые в значительной степени влияют на экономическое развитие, благосостояние и безопасность, отнесены Азовское, Черное моря, Восточное Средиземноморье, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, районы мировых транспортных коммуникаций в АТР и в Африке.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
россия
черное море
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черное море, каспийское море, северный морской путь, арктика
Морская доктрина отнесла СМП и Арктику в число районов защиты нацинтересов
Севморпуть и Арктика вошли в число районов защиты национальных интересов России