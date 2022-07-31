https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209927.html
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане - РИА Новости, 31.07.2022
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане
В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:37
2022-07-31T13:37
2022-07-31T13:37
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним отнесены, в частности контроль, обеспечение безопасности и развитие Арктики и Севморпути.В разделе II доктрины отдельно уточнены национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности России в Мировом океане.Среди них - независимость, государственная и территориальная целостность, незыблемость суверенитета страны на внутренние воды, территориальное море, их дно, недра, воздушное пространство над ними, обеспечение прав и юрисдикции в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, сохранение статуса великой морской державы в условиях полицентричного мира, укрепление обороноспособности, развитие морского потенциала, свобода открытого моря и свобода доступа к глобальным транспортным коммуникациям.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вмф рф
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане
Национальные интересы России распространяются на весь Мировой океан и Каспийское мооре
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним отнесены, в частности контроль, обеспечение безопасности и развитие Арктики и Севморпути.
В разделе II доктрины отдельно уточнены национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности России
в Мировом океане.
"Национальные интересы Российской Федерации как великой морской державы распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море", - сказано в документе.
Среди них - независимость, государственная и территориальная целостность, незыблемость суверенитета страны на внутренние воды, территориальное море, их дно, недра, воздушное пространство над ними, обеспечение прав и юрисдикции в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, сохранение статуса великой морской державы в условиях полицентричного мира, укрепление обороноспособности, развитие морского потенциала, свобода открытого моря и свобода доступа к глобальным транспортным коммуникациям.