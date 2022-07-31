Рейтинг@Mail.ru
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209927.html
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане - РИА Новости, 31.07.2022
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане
В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:37
2022-07-31T13:37
безопасность
россия
вмф рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729676344_0:227:3042:1938_1920x0_80_0_0_91cd29e765aa1a7c25221676528bf13c.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним отнесены, в частности контроль, обеспечение безопасности и развитие Арктики и Севморпути.В разделе II доктрины отдельно уточнены национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности России в Мировом океане.Среди них - независимость, государственная и территориальная целостность, незыблемость суверенитета страны на внутренние воды, территориальное море, их дно, недра, воздушное пространство над ними, обеспечение прав и юрисдикции в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, сохранение статуса великой морской державы в условиях полицентричного мира, укрепление обороноспособности, развитие морского потенциала, свобода открытого моря и свобода доступа к глобальным транспортным коммуникациям.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729676344_238:0:2822:1938_1920x0_80_0_0_6640bfeb8f20b5e6a5bf5b584708ee3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вмф рф
13:37 31.07.2022
 
Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане

Национальные интересы России распространяются на весь Мировой океан и Каспийское мооре

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Морской порт в Дудинке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним отнесены, в частности контроль, обеспечение безопасности и развитие Арктики и Севморпути.
В разделе II доктрины отдельно уточнены национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности России в Мировом океане.
"Национальные интересы Российской Федерации как великой морской державы распространяются на весь Мировой океан и Каспийское море", - сказано в документе.
Среди них - независимость, государственная и территориальная целостность, незыблемость суверенитета страны на внутренние воды, территориальное море, их дно, недра, воздушное пространство над ними, обеспечение прав и юрисдикции в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, сохранение статуса великой морской державы в условиях полицентричного мира, укрепление обороноспособности, развитие морского потенциала, свобода открытого моря и свобода доступа к глобальным транспортным коммуникациям.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:21
Путин рассказал о значении Морской доктрины
 
БезопасностьРоссияВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала