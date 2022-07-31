https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209927.html

Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане

Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане - РИА Новости, 31.07.2022

Морская доктрина определяет национальные интересы России в Мировом океане

В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:37

2022-07-31T13:37

2022-07-31T13:37

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В новой Морской доктрине РФ появился отдельный раздел "Национальные интересы", где прописаны ключевые национальные интересы России в Мировом океане, к ним отнесены, в частности контроль, обеспечение безопасности и развитие Арктики и Севморпути.В разделе II доктрины отдельно уточнены национальные интересы, вызовы и угрозы национальной безопасности России в Мировом океане.Среди них - независимость, государственная и территориальная целостность, незыблемость суверенитета страны на внутренние воды, территориальное море, их дно, недра, воздушное пространство над ними, обеспечение прав и юрисдикции в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, сохранение статуса великой морской державы в условиях полицентричного мира, укрепление обороноспособности, развитие морского потенциала, свобода открытого моря и свобода доступа к глобальным транспортным коммуникациям.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вмф рф