https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209586.html

Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения

Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения - РИА Новости, 31.07.2022

Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения

Приоритетным направлением российского судостроения является обеспечение возможностей строить авианосцы, говорится в новой Морской доктрине РФ, утверждённой в... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T13:32

2022-07-31T13:32

2022-07-31T13:32

безопасность

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приоритетным направлением российского судостроения является обеспечение возможностей строить авианосцы, говорится в новой Морской доктрине РФ, утверждённой в воскресенье указом президента России Владимира Путина."Приоритетными направлениями судостроительного комплекса Российской Федерации являются <…> Обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия