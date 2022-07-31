https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209586.html
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения - РИА Новости, 31.07.2022
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения
Приоритетным направлением российского судостроения является обеспечение возможностей строить авианосцы, говорится в новой Морской доктрине РФ, утверждённой в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:32
2022-07-31T13:32
2022-07-31T13:32
безопасность
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приоритетным направлением российского судостроения является обеспечение возможностей строить авианосцы, говорится в новой Морской доктрине РФ, утверждённой в воскресенье указом президента России Владимира Путина."Приоритетными направлениями судостроительного комплекса Российской Федерации являются <…> Обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения
Морская доктрина обозначила строительство авианосцев приоритетом судостроения в России
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приоритетным направлением российского судостроения является обеспечение возможностей строить авианосцы, говорится в новой Морской доктрине РФ, утверждённой в воскресенье указом президента России Владимира Путина.
"Приоритетными направлениями судостроительного комплекса Российской Федерации являются <…> Обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота", - говорится в документе.