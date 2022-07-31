Рейтинг@Mail.ru
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806209586.html
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения - РИА Новости, 31.07.2022
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения
Приоритетным направлением российского судостроения является обеспечение возможностей строить авианосцы, говорится в новой Морской доктрине РФ, утверждённой в... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T13:32
2022-07-31T13:32
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739075280_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_82ec33096d256312ca58a041f3864574.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приоритетным направлением российского судостроения является обеспечение возможностей строить авианосцы, говорится в новой Морской доктрине РФ, утверждённой в воскресенье указом президента России Владимира Путина."Приоритетными направлениями судостроительного комплекса Российской Федерации являются &lt;…&gt; Обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739075280_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_994595f5a5ea60d9acb43a57fd5ca3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
13:32 31.07.2022
 
Морская доктрина называет строительство авианосцев приоритетом судостроения

Морская доктрина обозначила строительство авианосцев приоритетом судостроения в России

© РИА Новости / Сергей МамонтовАмурский судостроительный завод
Амурский судостроительный завод - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Амурский судостроительный завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Приоритетным направлением российского судостроения является обеспечение возможностей строить авианосцы, говорится в новой Морской доктрине РФ, утверждённой в воскресенье указом президента России Владимира Путина.
"Приоритетными направлениями судостроительного комплекса Российской Федерации являются <…> Обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота", - говорится в документе.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:21
Путин рассказал о значении Морской доктрины
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала