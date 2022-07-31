https://ria.ru/20220731/doktrina-1806202193.html

Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане

Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане - РИА Новости, 31.07.2022

Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане

В новой Морской доктрине определены основные угрозы национальной безопасности России, следует из документа, подписанного президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:35

2022-07-31T12:35

2022-07-31T13:31

безопасность

россия

сша

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806192381_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_135c12efece2410c32a7ac3c125642b5.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В новой Морской доктрине определены основные угрозы национальной безопасности России, следует из документа, подписанного президентом Владимиром Путиным."Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана", — говорится в доктрине.Помимо этого, к угрозам относится продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизация учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории нашей страны.В документе также перечисляются ключевые риски для морской деятельности, среди которых:Отдельно как новый риск называются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний. Так, пандемия COVID-19 привела к геополитической неопределенности и глобальному экономическому кризису. Этот кризис, говорится в доктрине, связан со стремлением ведущих иностранных государств изменить миропорядок, усилить тенденции к свертыванию процессов глобализации, борьбе за лидерство в мире, а также повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности.Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий Морскую доктрину, перед началом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. По его словам, Россия открыто обозначила границы и зоны своих национальных интересов — это прежде всего арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту Россия будет обеспечивать твердо и всеми средствами, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, владимир путин