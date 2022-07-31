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Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане - РИА Новости, 31.07.2022
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Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане
Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане - РИА Новости, 31.07.2022
Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане
В новой Морской доктрине определены основные угрозы национальной безопасности России, следует из документа, подписанного президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:35
2022-07-31T13:31
безопасность
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В новой Морской доктрине определены основные угрозы национальной безопасности России, следует из документа, подписанного президентом Владимиром Путиным."Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана", — говорится в доктрине.Помимо этого, к угрозам относится продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизация учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории нашей страны.В документе также перечисляются ключевые риски для морской деятельности, среди которых:Отдельно как новый риск называются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний. Так, пандемия COVID-19 привела к геополитической неопределенности и глобальному экономическому кризису. Этот кризис, говорится в доктрине, связан со стремлением ведущих иностранных государств изменить миропорядок, усилить тенденции к свертыванию процессов глобализации, борьбе за лидерство в мире, а также повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности.Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий Морскую доктрину, перед началом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. По его словам, Россия открыто обозначила границы и зоны своих национальных интересов — это прежде всего арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту Россия будет обеспечивать твердо и всеми средствами, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20220731/doktrina-1806191423.html
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безопасность, россия, сша, владимир путин
12:35 31.07.2022 (обновлено: 13:31 31.07.2022)
 
Морская доктрина обозначила основной вызов России в Мировом океане

Морская доктрина: курс США на доминирование стал главной угрозой России в Мировом океане

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин на церемонии подписания указа об утверждении Морской доктрины
Президент Владимир Путин на церемонии подписания указа об утверждении Морской доктрины - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин на церемонии подписания указа об утверждении Морской доктрины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В новой Морской доктрине определены основные угрозы национальной безопасности России, следует из документа, подписанного президентом Владимиром Путиным.
"Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана", — говорится в доктрине.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:21
Путин рассказал о значении Морской доктрины
Помимо этого, к угрозам относится продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизация учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории нашей страны.
В документе также перечисляются ключевые риски для морской деятельности, среди которых:
  • существенная зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем,
  • несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач,
  • международные санкции против судостроительных предприятий промышленного комплекса и нефтегазовых компаний,
  • отсутствие достаточного количества пунктов базирования для кораблей и судов ВМФ за пределами России.
Отдельно как новый риск называются внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний. Так, пандемия COVID-19 привела к геополитической неопределенности и глобальному экономическому кризису. Этот кризис, говорится в доктрине, связан со стремлением ведущих иностранных государств изменить миропорядок, усилить тенденции к свертыванию процессов глобализации, борьбе за лидерство в мире, а также повышению роли национальных экономик и государственного управления, в том числе в сфере морской деятельности.
Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий Морскую доктрину, перед началом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. По его словам, Россия открыто обозначила границы и зоны своих национальных интересов — это прежде всего арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту Россия будет обеспечивать твердо и всеми средствами, подчеркнул глава государства.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
11:21
Путин рассказал о значении Морской доктрины
 
БезопасностьРоссияСШАВладимир Путин
 
 
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