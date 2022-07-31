Путин рассказал о значении Морской доктрины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Россия в Морской доктрине обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы."Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами", - сказал глава государства.
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