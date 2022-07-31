Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Новоселовку, выпустив 20 мин
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Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Новоселовка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров; 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".