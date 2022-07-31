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Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку - РИА Новости, 31.07.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку - РИА Новости, 31.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку
Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Новоселовка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T19:12
2022-07-31T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Новоселовка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров; 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
19:12 31.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Новоселовку, выпустив 20 мин

© Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
© Пресс-служба ВГА Энергодара
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Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Новоселовка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров; 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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