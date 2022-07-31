https://ria.ru/20220731/dnr-1806266224.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку

Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку - РИА Новости, 31.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Новоселовку

Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Новоселовка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T19:12

2022-07-31T19:12

2022-07-31T19:12

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802029972_0:306:960:846_1920x0_80_0_0_e57396b51a0f93b82969cf0f68bbd837.jpg

ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Горловка и Новоселовка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров; 18.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в воскресенье несколько раз обстреляли Горловку, в том числе снарядами калибром 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол