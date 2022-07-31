Рейтинг@Mail.ru
Биография Сергея Чиркова - РИА Новости, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220731/chirkov-1806233978.html
Биография Сергея Чиркова
Биография Сергея Чиркова - РИА Новости, 31.07.2022
Биография Сергея Чиркова
Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T16:10
2022-07-31T16:10
справки
россия
пенсионный фонд рф
сергей чирков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806233532_0:0:1767:994_1920x0_80_0_0_74589b7854aca4525b335a4f835730de.jpg
Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве.В 2000 году окончил Московскую Государственную Академию водного транспорта (юриспруденция). В 2003 году окончил Академию труда и социальных отношений. В 2005 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова с присвоением квалификации "Мастер делового администрирования" (MBA). В 2021 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с присвоением квалификации "Руководитель цифровой трансформации".Кандидат юридических наук.В период с 1999 по 2000 годы работал на различных должностях в Фонде социального страхования Российской Федерации.В 2001 году пришел на работу в Пенсионной фонд Российской Федерации (ПФР) на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей ПФР.С июля 2012 года занимал должность начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР.В июле 2018 года был назначен заместителем Председателя Правления ПФР.На этой должности обеспечивал взаимодействие с Правительством РФ и Федеральным Собранием РФ, осуществлял координацию и контроль деятельности Департамента организации назначения и выплаты пенсий, департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, департамента социальных выплат, Управления государственного пенсионного обеспечения государственных служащих. Осуществлял координацию и контроль деятельности территориальных органов ПФР по вопросам, относящимся к компетенции курируемых структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР.31 июля 2022 года распоряжением правительства РФ назначен временно исполняющим обязанности руководителя ПФР.Сергей Чирков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития России, Почетной грамотой ПФР, благодарностью президента России за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий, благодарностью Правительства России, благодарностью комитета Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806233532_391:0:1716:994_1920x0_80_0_0_893a8c8c2881efae990b03f3d64a3505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, россия, пенсионный фонд рф, сергей чирков
16:10 31.07.2022
 

Биография Сергея Чиркова

© Фото : Пенсионный фонд РФСергей Чирков
Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : Пенсионный фонд РФ
Сергей Чирков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве.
В 2000 году окончил Московскую Государственную Академию водного транспорта (юриспруденция). В 2003 году окончил Академию труда и социальных отношений. В 2005 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова с присвоением квалификации "Мастер делового администрирования" (MBA). В 2021 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с присвоением квалификации "Руководитель цифровой трансформации".
Кандидат юридических наук.
В период с 1999 по 2000 годы работал на различных должностях в Фонде социального страхования Российской Федерации.
В 2001 году пришел на работу в Пенсионной фонд Российской Федерации (ПФР) на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.
В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей ПФР.
С июля 2012 года занимал должность начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР.
В июле 2018 года был назначен заместителем Председателя Правления ПФР.
На этой должности обеспечивал взаимодействие с Правительством РФ и Федеральным Собранием РФ, осуществлял координацию и контроль деятельности Департамента организации назначения и выплаты пенсий, департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, департамента социальных выплат, Управления государственного пенсионного обеспечения государственных служащих. Осуществлял координацию и контроль деятельности территориальных органов ПФР по вопросам, относящимся к компетенции курируемых структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР.
31 июля 2022 года распоряжением правительства РФ назначен временно исполняющим обязанности руководителя ПФР.
Сергей Чирков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития России, Почетной грамотой ПФР, благодарностью президента России за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий, благодарностью Правительства России, благодарностью комитета Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияПенсионный фонд РФСергей Чирков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала