https://ria.ru/20220731/chirkov-1806233978.html

Биография Сергея Чиркова

Биография Сергея Чиркова - РИА Новости, 31.07.2022

Биография Сергея Чиркова

Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T16:10

2022-07-31T16:10

2022-07-31T16:10

справки

россия

пенсионный фонд рф

сергей чирков

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Сергей Александрович Чирков родился 9 октября 1978 года в Москве.В 2000 году окончил Московскую Государственную Академию водного транспорта (юриспруденция). В 2003 году окончил Академию труда и социальных отношений. В 2005 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова с присвоением квалификации "Мастер делового администрирования" (MBA). В 2021 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с присвоением квалификации "Руководитель цифровой трансформации".Кандидат юридических наук.В период с 1999 по 2000 годы работал на различных должностях в Фонде социального страхования Российской Федерации.В 2001 году пришел на работу в Пенсионной фонд Российской Федерации (ПФР) на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав.В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей ПФР.С июля 2012 года занимал должность начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР.В июле 2018 года был назначен заместителем Председателя Правления ПФР.На этой должности обеспечивал взаимодействие с Правительством РФ и Федеральным Собранием РФ, осуществлял координацию и контроль деятельности Департамента организации назначения и выплаты пенсий, департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, департамента социальных выплат, Управления государственного пенсионного обеспечения государственных служащих. Осуществлял координацию и контроль деятельности территориальных органов ПФР по вопросам, относящимся к компетенции курируемых структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР.31 июля 2022 года распоряжением правительства РФ назначен временно исполняющим обязанности руководителя ПФР.Сергей Чирков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития России, Почетной грамотой ПФР, благодарностью президента России за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий, благодарностью Правительства России, благодарностью комитета Государственной Думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, пенсионный фонд рф, сергей чирков