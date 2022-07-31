https://ria.ru/20220731/britaniya-1806203490.html

Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ

Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2022

Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ

Как минимум десять процентов жителей Великобритании отказались от планов на отпуск из-за подорожавшего бензина, пишет газета Sun со ссылкой на результаты... РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T12:41

2022-07-31T12:41

2022-07-31T13:57

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Как минимум десять процентов жителей Великобритании отказались от планов на отпуск из-за подорожавшего бензина, пишет газета Sun со ссылкой на результаты опроса.По информации издания, семь процентов респондентов отменили поездки к пожилым родственникам из-за высоких цен.Опрос также показал, что более 12 процентов британских автовладельцев перестали ездить на работу на автомобилях, причем среди людей в возрасте от 18 до 24 лет их количество достигает 20 процентов.Отмечается, что некоторые семьи еще до наступления летних каникул перестали возить детей в школу на машинах и даже продали свои авто.После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам.Как сообщала газета Financial Times, уровень инфляции в Великобритании в июне оказался гораздо выше ранее сделанного прогноза и составил 9,4 процента. Среди основных причин — рост цен на продукты питания (9,8 процента) и бензин (скачок на 18,1 пенса за литр). При этом аналитики ожидают, что ситуация значительно ухудшится в октябре, когда возрастут оптовые цены на энергоносители.

https://ria.ru/20220730/krizis-1806056705.html

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

https://ria.ru/20220724/ekonomika-1804314819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, украина, россия, сша