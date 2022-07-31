12:41 31.07.2022 (обновлено: 13:57 31.07.2022)
Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ
Sun: каждый десятый британец отказался от планов на отпуск из-за роста цен на бензин
© AP Photo / Frank AugsteinОчередь на автозаправочной станции в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Как минимум десять процентов жителей Великобритании отказались от планов на отпуск из-за подорожавшего бензина, пишет газета Sun со ссылкой на результаты опроса.
По информации издания, семь процентов респондентов отменили поездки к пожилым родственникам из-за высоких цен.
Опрос также показал, что более 12 процентов британских автовладельцев перестали ездить на работу на автомобилях, причем среди людей в возрасте от 18 до 24 лет их количество достигает 20 процентов.
Отмечается, что некоторые семьи еще до наступления летних каникул перестали возить детей в школу на машинах и даже продали свои авто.
После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам.
Как сообщала газета Financial Times, уровень инфляции в Великобритании в июне оказался гораздо выше ранее сделанного прогноза и составил 9,4 процента. Среди основных причин — рост цен на продукты питания (9,8 процента) и бензин (скачок на 18,1 пенса за литр). При этом аналитики ожидают, что ситуация значительно ухудшится в октябре, когда возрастут оптовые цены на энергоносители.