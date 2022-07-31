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Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2022
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Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ
Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2022
Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ
Как минимум десять процентов жителей Великобритании отказались от планов на отпуск из-за подорожавшего бензина, пишет газета Sun со ссылкой на результаты... РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T12:41
2022-07-31T13:57
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Как минимум десять процентов жителей Великобритании отказались от планов на отпуск из-за подорожавшего бензина, пишет газета Sun со ссылкой на результаты опроса.По информации издания, семь процентов респондентов отменили поездки к пожилым родственникам из-за высоких цен.Опрос также показал, что более 12 процентов британских автовладельцев перестали ездить на работу на автомобилях, причем среди людей в возрасте от 18 до 24 лет их количество достигает 20 процентов.Отмечается, что некоторые семьи еще до наступления летних каникул перестали возить детей в школу на машинах и даже продали свои авто.После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам.Как сообщала газета Financial Times, уровень инфляции в Великобритании в июне оказался гораздо выше ранее сделанного прогноза и составил 9,4 процента. Среди основных причин — рост цен на продукты питания (9,8 процента) и бензин (скачок на 18,1 пенса за литр). При этом аналитики ожидают, что ситуация значительно ухудшится в октябре, когда возрастут оптовые цены на энергоносители.
https://ria.ru/20220730/krizis-1806056705.html
https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html
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в мире, великобритания, украина, россия, сша
12:41 31.07.2022 (обновлено: 13:57 31.07.2022)
 
Британцы отказываются от планов на отпуск из-за цен на бензин, пишут СМИ

Sun: каждый десятый британец отказался от планов на отпуск из-за роста цен на бензин

© AP Photo / Frank AugsteinОчередь на автозаправочной станции в Лондоне
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Очередь на автозаправочной станции в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Как минимум десять процентов жителей Великобритании отказались от планов на отпуск из-за подорожавшего бензина, пишет газета Sun со ссылкой на результаты опроса.
По информации издания, семь процентов респондентов отменили поездки к пожилым родственникам из-за высоких цен.
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Отмечается, что некоторые семьи еще до наступления летних каникул перестали возить детей в школу на машинах и даже продали свои авто.
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Как сообщала газета Financial Times, уровень инфляции в Великобритании в июне оказался гораздо выше ранее сделанного прогноза и составил 9,4 процента. Среди основных причин — рост цен на продукты питания (9,8 процента) и бензин (скачок на 18,1 пенса за литр). При этом аналитики ожидают, что ситуация значительно ухудшится в октябре, когда возрастут оптовые цены на энергоносители.
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