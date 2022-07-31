https://ria.ru/20220731/bayden-1806274480.html

Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус

Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 31.07.2022

Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус

Президент США Джо Байден в воскресенье вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 31.07.2022

2022-07-31T20:07

2022-07-31T20:07

2022-07-31T20:07

в мире

коронавирус covid-19

джо байден

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор.Байден, к которому болезнь вернулась через несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, откуда полноценно исполняет свои служебные обязанности.Коронавирус был первоначально диагностирован у Байдена на прошлой неделе. Болезнь, согласно сообщениям Белого дома, протекала в мягкой форме и лечилась специальным препаратом Paxlovid в сочетании с умеренными дозами аспирина для разжижения крови.В середине этой недели тесты стали показывать отрицательный результат, позволив президенту выйти из изоляции. Однако в субботу О'Коннор объявил о "восстановившемся" положительном статусе с бессимптомным течением болезни.

https://ria.ru/20220731/ssha-1806205205.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, коронавирус covid-19, джо байден