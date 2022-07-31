https://ria.ru/20220731/bayden-1806274480.html
Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус
Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус - РИА Новости, 31.07.2022
Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден в воскресенье вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор. РИА Новости, 31.07.2022
2022-07-31T20:07
2022-07-31T20:07
2022-07-31T20:07
в мире
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор.Байден, к которому болезнь вернулась через несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, откуда полноценно исполняет свои служебные обязанности.Коронавирус был первоначально диагностирован у Байдена на прошлой неделе. Болезнь, согласно сообщениям Белого дома, протекала в мягкой форме и лечилась специальным препаратом Paxlovid в сочетании с умеренными дозами аспирина для разжижения крови.В середине этой недели тесты стали показывать отрицательный результат, позволив президенту выйти из изоляции. Однако в субботу О'Коннор объявил о "восстановившемся" положительном статусе с бессимптомным течением болезни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, коронавирус covid-19, джо байден
Байден вновь сдал положительный тест на коронавирус
Врач Байдена сообщил, что президент США вновь сдал положительный тест на COVID-19
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в воскресенье вновь сдал положительный тест на коронавирус, но продолжает чувствовать себя хорошо, сообщил его врач Кевин О'Коннор.
Байден
, к которому болезнь вернулась через несколько дней после выздоровления, остается на самоизоляции в Белом доме, откуда полноценно исполняет свои служебные обязанности.
"Президент продолжает чувствовать себя хорошо... Сегодня утром вполне ожидаемо результат его антиген-теста на SARS-CoV-2 остался позитивным", - говорится в сообщении доктора.
Коронавирус был первоначально диагностирован у Байдена на прошлой неделе. Болезнь, согласно сообщениям Белого дома, протекала в мягкой форме и лечилась специальным препаратом Paxlovid в сочетании с умеренными дозами аспирина для разжижения крови.
В середине этой недели тесты стали показывать отрицательный результат, позволив президенту выйти из изоляции. Однако в субботу О'Коннор объявил о "восстановившемся" положительном статусе с бессимптомным течением болезни.