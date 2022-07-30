https://ria.ru/20220730/zaporozhe-1806034176.html

Власти заявили, что освобождение столицы Запорожской области неизбежно

Власти заявили, что освобождение столицы Запорожской области неизбежно - РИА Новости, 30.07.2022

Власти заявили, что освобождение столицы Запорожской области неизбежно

Освобождение областного центра Запорожской области неизбежно и является вопросом времени, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T10:55

2022-07-30T10:55

2022-07-30T10:55

специальная военная операция на украине

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запорожская область

запорожье

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Освобождение областного центра Запорожской области неизбежно и является вопросом времени, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинских войск."Бандиты Зеленского продолжают терроризировать местное население, вплоть до того, что отключают город от горячего водоснабжения. Но чинить свой произвол им осталось недолго. Освобождение Запорожья неизбежно и является вопросом времени", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, чем быстрее будет освобождено Запорожье, чем быстрее люди вернутся к нормальной мирной жизни.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220730/zaporozhe-1806024130.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожье, россия, владимир рогов