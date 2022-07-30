Власти заявили, что освобождение столицы Запорожской области неизбежно
Член ВГА Запорожской области Рогов назвал освобождение города Запорожье неизбежным
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили ВС РФ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Освобождение областного центра Запорожской области неизбежно и является вопросом времени, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинских войск.
"Бандиты Зеленского продолжают терроризировать местное население, вплоть до того, что отключают город от горячего водоснабжения. Но чинить свой произвол им осталось недолго. Освобождение Запорожья неизбежно и является вопросом времени", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, чем быстрее будет освобождено Запорожье, чем быстрее люди вернутся к нормальной мирной жизни.
"Пока город не вернется в родную гавань в Россию, режим Зеленского будет выжигать из него цивилизацию. Сегодня власть в Запорожье захватили представители украинской организованной преступной группировки, известной как "Гробики", во главе с главарем по кличке "Жмурик", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.