https://ria.ru/20220730/zaporozhe-1806024130.html

В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен

В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен - РИА Новости, 30.07.2022

В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что путь воссоединения региона с Российской Федерацией в целом... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T09:15

2022-07-30T09:15

2022-07-30T09:15

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что путь воссоединения региона с Российской Федерацией в целом определен, он будет строго соответствовать российскому законодательству.Референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября, сообщал ранее Рогов.По его словам, власти области в своей работе в том числе обращают внимание на федеральный конституционный закон №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".При этом Рогов подчеркнул, что вопросы референдума и точная дата его проведения еще прорабатываются."Для нас важно, чтобы референдум прошел в безопасной обстановке и население области могло прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой исторический выбор в пользу возвращения в родную гавань", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220727/zaporozhe-1805223268.html

https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, россия, владимир рогов, украина