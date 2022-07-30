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В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/zaporozhe-1806024130.html
В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен
В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен - РИА Новости, 30.07.2022
В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что путь воссоединения региона с Российской Федерацией в целом... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:15
2022-07-30T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что путь воссоединения региона с Российской Федерацией в целом определен, он будет строго соответствовать российскому законодательству.Референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября, сообщал ранее Рогов.По его словам, власти области в своей работе в том числе обращают внимание на федеральный конституционный закон №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".При этом Рогов подчеркнул, что вопросы референдума и точная дата его проведения еще прорабатываются."Для нас важно, чтобы референдум прошел в безопасной обстановке и население области могло прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой исторический выбор в пользу возвращения в родную гавань", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220727/zaporozhe-1805223268.html
https://ria.ru/20220719/kherson-1803361516.html
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в мире, запорожская область, россия, владимир рогов, украина
09:15 30.07.2022
 
В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен

Член ВГА Запорожской области Рогов: путь воссоединения региона с Россией уже определен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина на улице в Бердянске
Мужчина на улице в Бердянске - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мужчина на улице в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что путь воссоединения региона с Российской Федерацией в целом определен, он будет строго соответствовать российскому законодательству.
Референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября, сообщал ранее Рогов.
"Механизм проведения референдума и путь воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией в целом определен. Возвращение запорожской земли домой, в Россию, будет строго соответствовать российскому законодательству", - сказал он.
По его словам, власти области в своей работе в том числе обращают внимание на федеральный конституционный закон №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
При этом Рогов подчеркнул, что вопросы референдума и точная дата его проведения еще прорабатываются.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 05:55
В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме
"Для нас важно, чтобы референдум прошел в безопасной обстановке и население области могло прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой исторический выбор в пользу возвращения в родную гавань", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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