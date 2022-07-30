В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен
Член ВГА Запорожской области Рогов: путь воссоединения региона с Россией уже определен
Мужчина на улице в Бердянске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что путь воссоединения региона с Российской Федерацией в целом определен, он будет строго соответствовать российскому законодательству.
Референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября, сообщал ранее Рогов.
"Механизм проведения референдума и путь воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией в целом определен. Возвращение запорожской земли домой, в Россию, будет строго соответствовать российскому законодательству", - сказал он.
По его словам, власти области в своей работе в том числе обращают внимание на федеральный конституционный закон №6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
При этом Рогов подчеркнул, что вопросы референдума и точная дата его проведения еще прорабатываются.
"Для нас важно, чтобы референдум прошел в безопасной обстановке и население области могло прийти на избирательные участки, чтобы сделать свой исторический выбор в пользу возвращения в родную гавань", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.