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Захарова рассказала о клипе для своей первой песни на английском языке - РИА Новости, 30.07.2022
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Захарова рассказала о клипе для своей первой песни на английском языке
Захарова рассказала о клипе для своей первой песни на английском языке - РИА Новости, 30.07.2022
Захарова рассказала о клипе для своей первой песни на английском языке
На платформах "Вконтакте" и YouTube появился новый клип с неожиданным финалом на первую англоязычную песню официального представителя МИД РФ Марии Захаровой... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T16:58
2022-07-30T16:58
общество
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На платформах "Вконтакте" и YouTube появился новый клип с неожиданным финалом на первую англоязычную песню официального представителя МИД РФ Марии Захаровой June Song.Как рассказала РИА Новости сама Захарова, режиссёром работы выступил Георгий Казаков-Покровский.По ее словам, "сценарий наш общий, придумали в ходе общего обсуждения с командой Люси (Люся Чеботина, молодая российская певица, исполнительница песни - ред.)".Захарова указала, что изображённые в клипе "образы подсказывает жизнь"."Главное их почувствовать и реализовать. Собственно, эта одна из идей - вроде бы набор бытовых клише, которые потом разбиваются непредсказуемой развязкой", - пояснила она, добавив, что "непредсказуемость, внезапность, тайна, многогранность любви, которая и есть свет".Высказываясь о месте, в котором происходит действие клипа, Захарова сказала, что "лучших декораций, чем сама Москва, и не найти; в данном случае Москва на заре". Она считает это "самое интересное время, когда ночь уступает утру".Говоря об участниках клипа, она отметила, что мужскую роль исполнил Вячеслав Фрэш из "Хора Турецкого". Исполнительницу песни Люсю Чеботину Захарова назвала "воплощением эмоций".Песня June Song появилась в конце июня этого года. Отвечая тогда на вопрос РИА Новости, почему песня написана на английском языке, Захарова рассказала, что "эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось". Она назвала ее своим "личным вкладом в импортозамещение". Чаще всего Захарова пишет стихи "во время перелетов в командировках".В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип на нее собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").
https://ria.ru/20201007/zakharova-1578728111.html
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общество, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:58 30.07.2022
 
Захарова рассказала о клипе для своей первой песни на английском языке

Захарова рассказала о новом клипе для своей первой песни на английском языке June Song

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На платформах "Вконтакте" и YouTube появился новый клип с неожиданным финалом на первую англоязычную песню официального представителя МИД РФ Марии Захаровой June Song.
Как рассказала РИА Новости сама Захарова, режиссёром работы выступил Георгий Казаков-Покровский.
По ее словам, "сценарий наш общий, придумали в ходе общего обсуждения с командой Люси (Люся Чеботина, молодая российская певица, исполнительница песни - ред.)".
Захарова указала, что изображённые в клипе "образы подсказывает жизнь".
"Главное их почувствовать и реализовать. Собственно, эта одна из идей - вроде бы набор бытовых клише, которые потом разбиваются непредсказуемой развязкой", - пояснила она, добавив, что "непредсказуемость, внезапность, тайна, многогранность любви, которая и есть свет".
Высказываясь о месте, в котором происходит действие клипа, Захарова сказала, что "лучших декораций, чем сама Москва, и не найти; в данном случае Москва на заре". Она считает это "самое интересное время, когда ночь уступает утру".
Говоря об участниках клипа, она отметила, что мужскую роль исполнил Вячеслав Фрэш из "Хора Турецкого". Исполнительницу песни Люсю Чеботину Захарова назвала "воплощением эмоций".
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Песня June Song появилась в конце июня этого года. Отвечая тогда на вопрос РИА Новости, почему песня написана на английском языке, Захарова рассказала, что "эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось". Она назвала ее своим "личным вкладом в импортозамещение". Чаще всего Захарова пишет стихи "во время перелетов в командировках".
В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип на нее собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.
Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").
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ОбществоРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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