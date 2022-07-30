https://ria.ru/20220730/zakharova-1806102176.html

Захарова рассказала о клипе для своей первой песни на английском языке

Захарова рассказала о клипе для своей первой песни на английском языке - РИА Новости, 30.07.2022

Захарова рассказала о клипе для своей первой песни на английском языке

На платформах "Вконтакте" и YouTube появился новый клип с неожиданным финалом на первую англоязычную песню официального представителя МИД РФ Марии Захаровой... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T16:58

2022-07-30T16:58

2022-07-30T16:58

общество

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На платформах "Вконтакте" и YouTube появился новый клип с неожиданным финалом на первую англоязычную песню официального представителя МИД РФ Марии Захаровой June Song.Как рассказала РИА Новости сама Захарова, режиссёром работы выступил Георгий Казаков-Покровский.По ее словам, "сценарий наш общий, придумали в ходе общего обсуждения с командой Люси (Люся Чеботина, молодая российская певица, исполнительница песни - ред.)".Захарова указала, что изображённые в клипе "образы подсказывает жизнь"."Главное их почувствовать и реализовать. Собственно, эта одна из идей - вроде бы набор бытовых клише, которые потом разбиваются непредсказуемой развязкой", - пояснила она, добавив, что "непредсказуемость, внезапность, тайна, многогранность любви, которая и есть свет".Высказываясь о месте, в котором происходит действие клипа, Захарова сказала, что "лучших декораций, чем сама Москва, и не найти; в данном случае Москва на заре". Она считает это "самое интересное время, когда ночь уступает утру".Говоря об участниках клипа, она отметила, что мужскую роль исполнил Вячеслав Фрэш из "Хора Турецкого". Исполнительницу песни Люсю Чеботину Захарова назвала "воплощением эмоций".Песня June Song появилась в конце июня этого года. Отвечая тогда на вопрос РИА Новости, почему песня написана на английском языке, Захарова рассказала, что "эмоции приходят в том виде и в тех словах, в которых приходят, так случилось". Она назвала ее своим "личным вкладом в импортозамещение". Чаще всего Захарова пишет стихи "во время перелетов в командировках".В 2020 году состоялась премьера песни на стихи Захаровой "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Клип на нее собрал более 21 миллиона просмотров на YouTube.Также песни на стихи Захаровой исполняли Зара ("Для тебя, любимый"), Айна Гетагазова ("Лезгинка") и Александр Коган ("Я ищу тебя").

https://ria.ru/20201007/zakharova-1578728111.html

https://ria.ru/20200923/pesnya-1577639615.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)