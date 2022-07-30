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В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка - РИА Новости, 30.07.2022
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В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка
В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка - РИА Новости, 30.07.2022
В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка
Движение большегрузов и автобусов ограничили на федеральной трассе "Амур" из-за подтопления дороги в районе Читы, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:31
2022-07-30T08:35
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Движение большегрузов и автобусов ограничили на федеральной трассе "Амур" из-за подтопления дороги в районе Читы, сообщили в пресс-службе министерства строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края."В связи с выходом паводковых вод на проезжую часть на 9 километре федеральной автодороги "Амур" Чита-Хабаровск движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено", - говорится в сообщении.Уточняется, что для объезда можно воспользоваться региональной автодорогой "Обход города Читы". Движение лёгкого транспорта осуществляется в штатном режиме.
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происшествия, забайкальский край
08:31 30.07.2022 (обновлено: 08:35 30.07.2022)
 
В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка

Движение ограничили на федеральной трассе "Амур" в Забайкалье из-за выхода паводковых вод

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Читать ria.ru в
ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Движение большегрузов и автобусов ограничили на федеральной трассе "Амур" из-за подтопления дороги в районе Читы, сообщили в пресс-службе министерства строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
"В связи с выходом паводковых вод на проезжую часть на 9 километре федеральной автодороги "Амур" Чита-Хабаровск движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для объезда можно воспользоваться региональной автодорогой "Обход города Читы". Движение лёгкого транспорта осуществляется в штатном режиме.
 
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