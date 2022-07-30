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В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка
В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка - РИА Новости, 30.07.2022
В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка
Движение большегрузов и автобусов ограничили на федеральной трассе "Амур" из-за подтопления дороги в районе Читы, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T08:31
2022-07-30T08:31
2022-07-30T08:35
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Движение большегрузов и автобусов ограничили на федеральной трассе "Амур" из-за подтопления дороги в районе Читы, сообщили в пресс-службе министерства строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края."В связи с выходом паводковых вод на проезжую часть на 9 километре федеральной автодороги "Амур" Чита-Хабаровск движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено", - говорится в сообщении.Уточняется, что для объезда можно воспользоваться региональной автодорогой "Обход города Читы". Движение лёгкого транспорта осуществляется в штатном режиме.
забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край
08:31 30.07.2022 (обновлено: 08:35 30.07.2022)
В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка
Движение ограничили на федеральной трассе "Амур" в Забайкалье из-за выхода паводковых вод