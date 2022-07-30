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В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка

В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка - РИА Новости, 30.07.2022

В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за паводка

Движение большегрузов и автобусов ограничили на федеральной трассе "Амур" из-за подтопления дороги в районе Читы, сообщили в пресс-службе министерства... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T08:31

2022-07-30T08:31

2022-07-30T08:35

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 30 июл - РИА Новости. Движение большегрузов и автобусов ограничили на федеральной трассе "Амур" из-за подтопления дороги в районе Читы, сообщили в пресс-службе министерства строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края."В связи с выходом паводковых вод на проезжую часть на 9 километре федеральной автодороги "Амур" Чита-Хабаровск движение для большегрузного транспорта и автобусов временно ограничено", - говорится в сообщении.Уточняется, что для объезда можно воспользоваться региональной автодорогой "Обход города Читы". Движение лёгкого транспорта осуществляется в штатном режиме.

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край