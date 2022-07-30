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Япония сообщила США о намерении остаться в проекте "Сахалин-2" - РИА Новости, 30.07.2022
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Япония сообщила США о намерении остаться в проекте "Сахалин-2"
Япония сообщила США о намерении остаться в проекте "Сахалин-2" - РИА Новости, 30.07.2022
Япония сообщила США о намерении остаться в проекте "Сахалин-2"
Япония передала США информацию о планах сохранить свои доли в проекте "Сахалин-2", об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T09:45
2022-07-30T11:33
экономика
коити хагиуда
япония
россия
сахалин-2
sakhalin energy
сша
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Япония передала США информацию о планах сохранить свои доли в проекте "Сахалин-2", об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда. "Мы объяснили американской стороне, что хотим сохранить нынешнее положение вещей и, думаю, что мы достигли понимания", — приводит его слова телеканал NHK по итогам экономической встречи в формате "2+2" США и Японии.Хагиуда отметил, что, выйдя из проекта, Токио уступит долю третьим странам, а Россия получит гигантскую прибыль."Сахалин-2" дает Японии девять процентов от всего импортируемого ей СПГ.В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями-участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Как следует из документа, оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России.Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке-2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
https://ria.ru/20220706/gaz-1800744946.html
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экономика, коити хагиуда, япония, россия, сахалин-2, sakhalin energy, сша
09:45 30.07.2022 (обновлено: 11:33 30.07.2022)
 
Япония сообщила США о намерении остаться в проекте "Сахалин-2"

Министр экономики Хагиуда: Япония сообщила США о намерении остаться в проекте "Сахалин-2"

© Фото : Сахалин ЭнерджиТанкер-газовоз "Гранд Елена", завод по производству СПГ, проект "Сахалин-2"
Танкер-газовоз Гранд Елена, завод по производству СПГ, проект Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© Фото : Сахалин Энерджи
Танкер-газовоз "Гранд Елена", завод по производству СПГ, проект "Сахалин-2". Архивное фото
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Япония передала США информацию о планах сохранить свои доли в проекте "Сахалин-2", об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
"Мы объяснили американской стороне, что хотим сохранить нынешнее положение вещей и, думаю, что мы достигли понимания", — приводит его слова телеканал NHK по итогам экономической встречи в формате "2+2" США и Японии.
Хагиуда отметил, что, выйдя из проекта, Токио уступит долю третьим странам, а Россия получит гигантскую прибыль.
Танкер со сжиженным природным газом в японском порту - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:07
"У нас нет выбора": в Японии не могут найти альтернативу российскому газу
"Сахалин-2" дает Японии девять процентов от всего импортируемого ей СПГ.
В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями-участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.
Владимир Путин подписал указ о "Сахалине-2" 30 июня. Как следует из документа, оператора проекта Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) заменит новое российское юридическое лицо, а имущество компании станет собственностью России.
Доли в уставном капитале оператора получат "Газпром Сахалин холдинг" и сама новая компания. При этом иностранные владельцы также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy.
Танкер-газовоз Гранд Анива для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 16:06
"Каких еще бед ждать?" Японцев обескуражил эффект от антироссийских санкций
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ.
Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке-2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 06:07
Япония считает важными проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
 
ЭкономикаКоити ХагиудаЯпонияРоссияСахалин-2Sakhalin EnergyСША
 
 
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