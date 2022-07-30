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Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/unichtozhenie-1806147041.html
Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск
Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск - РИА Новости, 30.07.2022
Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск
Союзные силы России и Луганской Народной Республики уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" украинских силовиков на харьковском направлении, сообщил РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T21:45
2022-07-30T23:44
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
лнр
рсзо 9к51 "град"
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской Народной Республики уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" украинских силовиков на харьковском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий, входящий в состав артиллерийского расчета САУ с позывным Дунай."Стреляли из орудия 2С1 ("Гвоздика") по огневым позициям "Града" в рамках контрбатарейной борьбы, которая была засечена. Цель поразили", — рассказал собеседник агентства.По его словам, после того, как расчет САУ (самоходной артиллерийской установки) отстрелялся, ВСУ открыли ответный огонь. В результате атаки никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html
украина
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ситуация в днр и лнр, лнр, рсзо 9к51 "град", вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина, донбасс, владимир путин, луганская народная республика
21:45 30.07.2022 (обновлено: 23:44 30.07.2022)
 
Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск

Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск на харьковском направлении

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРСЗО "Град"
РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской Народной Республики уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" украинских силовиков на харьковском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий, входящий в состав артиллерийского расчета САУ с позывным Дунай.
"Стреляли из орудия 2С1 ("Гвоздика") по огневым позициям "Града" в рамках контрбатарейной борьбы, которая была засечена. Цель поразили", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, после того, как расчет САУ (самоходной артиллерийской установки) отстрелялся, ВСУ открыли ответный огонь. В результате атаки никто не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
08:00
"Преград больше нет". Зеленский легализовал захват страны
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРЛНРРСЗО 9К51 "Град"Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреУкраинаДонбассВладимир ПутинЛуганская Народная Республика
 
 
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