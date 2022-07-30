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Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск

Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск - РИА Новости, 30.07.2022

Союзные силы уничтожили РСЗО "Град" украинских войск

Союзные силы России и Луганской Народной Республики уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" украинских силовиков на харьковском направлении, сообщил РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T21:45

2022-07-30T21:45

2022-07-30T23:44

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ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Союзные силы России и Луганской Народной Республики уничтожили реактивную систему залпового огня "Град" украинских силовиков на харьковском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий, входящий в состав артиллерийского расчета САУ с позывным Дунай."Стреляли из орудия 2С1 ("Гвоздика") по огневым позициям "Града" в рамках контрбатарейной борьбы, которая была засечена. Цель поразили", — рассказал собеседник агентства.По его словам, после того, как расчет САУ (самоходной артиллерийской установки) отстрелялся, ВСУ открыли ответный огонь. В результате атаки никто не пострадал.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

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