https://ria.ru/20220730/ukraina-1806071317.html
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении
Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:30
2022-07-30T15:30
2022-07-30T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав."Они активно используют ударные так называемые дроны-камикадзе, достаточно много. При мне случай был, возле меня падал", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что также украинские силовики активно используют дроны-разведчики по всей линии фронта.
харьковская область
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
Воздушная разведка народной милиции ЛНР на харьковском направлении
Народная милиция ЛНР активно ведет воздушную разведку на харьковском направлении, благодаря беспилотникам определяются координаты противника
2022-07-30T15:30
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, лнр, вооруженные силы украины, видео
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав.
2022-07-30T15:30
true
PT1M24S
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении
Боец Народной милиции ЛНР: ВСУ используют дроны-камикадзе на харьковском направлении
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав.
"Они активно используют ударные так называемые дроны-камикадзе, достаточно много. При мне случай был, возле меня падал", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что также украинские силовики активно используют дроны-разведчики по всей линии фронта.