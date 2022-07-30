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Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806071317.html
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении - РИА Новости, 30.07.2022
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении
Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T15:30
2022-07-30T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав."Они активно используют ударные так называемые дроны-камикадзе, достаточно много. При мне случай был, возле меня падал", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что также украинские силовики активно используют дроны-разведчики по всей линии фронта.
харьковская область
РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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Воздушная разведка народной милиции ЛНР на харьковском направлении
Народная милиция ЛНР активно ведет воздушную разведку на харьковском направлении, благодаря беспилотникам определяются координаты противника
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьковская область, лнр, вооруженные силы украины, видео
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав.
2022-07-30T15:30
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PT1M24S
15:30 30.07.2022
 
Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении

Боец Народной милиции ЛНР: ВСУ используют дроны-камикадзе на харьковском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав.
"Они активно используют ударные так называемые дроны-камикадзе, достаточно много. При мне случай был, возле меня падал", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что также украинские силовики активно используют дроны-разведчики по всей линии фронта.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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