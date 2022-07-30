https://ria.ru/20220730/ukraina-1806071317.html

Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении

Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении - РИА Новости, 30.07.2022

Украинские военные используют дроны-камикадзе на харьковском направлении

Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав. РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T15:30

2022-07-30T15:30

2022-07-30T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

лнр

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска активно используют дроны-камикадзе при атаках на харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав."Они активно используют ударные так называемые дроны-камикадзе, достаточно много. При мне случай был, возле меня падал", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что также украинские силовики активно используют дроны-разведчики по всей линии фронта.

харьковская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Воздушная разведка народной милиции ЛНР на харьковском направлении Народная милиция ЛНР активно ведет воздушную разведку на харьковском направлении, благодаря беспилотникам определяются координаты противника 2022-07-30T15:30 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, лнр, вооруженные силы украины, видео