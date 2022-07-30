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СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806063133.html
СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР
СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР - РИА Новости, 30.07.2022
СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР
Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих из 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также 56-й... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:57
2022-07-30T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих из 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады, обстрелявших города Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенные пункты Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."В СК России возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным следствия, 25-28 июля военнослужащие Украины 30-й и 54-й механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенных пунктов Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР. В результате один мирный житель погиб, 38 человек получили ранения, повреждены 81 дом и объекты гражданской инфраструктуры.Отмечается, что Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.
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донецк (днр)
донбасс
украина
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, украина
14:57 30.07.2022
 
СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР

СК возбудил дела против украинских военных из 30-й и 54-й механизированной бригад

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета России в Донецке
Сотрудники Следственного комитета России в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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Сотрудники Следственного комитета России в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих из 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады, обстрелявших города Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенные пункты Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
СК России возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 25-28 июля военнослужащие Украины 30-й и 54-й механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенных пунктов Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР. В результате один мирный житель погиб, 38 человек получили ранения, повреждены 81 дом и объекты гражданской инфраструктуры.
Отмечается, что Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 16:46Специальная военная операция на Украине
В Совфеде призвали созвать международный военный трибунал по Донбассу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСледственный комитет России (СК РФ)Донецк (ДНР)ДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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