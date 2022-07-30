https://ria.ru/20220730/ukraina-1806063133.html

СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР

СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР - РИА Новости, 30.07.2022

СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР

Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих из 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также 56-й... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:57

2022-07-30T14:57

2022-07-30T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих из 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады, обстрелявших города Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенные пункты Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства."В СК России возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении военнослужащих", - говорится в сообщении.По данным следствия, 25-28 июля военнослужащие Украины 30-й и 54-й механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенных пунктов Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР. В результате один мирный житель погиб, 38 человек получили ранения, повреждены 81 дом и объекты гражданской инфраструктуры.Отмечается, что Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.

https://ria.ru/20220727/tribunal-1805380199.html

донецк (днр)

донбасс

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, следственный комитет россии (ск рф), донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, украина