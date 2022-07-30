СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов ДНР
СК возбудил дела против украинских военных из 30-й и 54-й механизированной бригад
Сотрудники Следственного комитета России в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел против украинских военнослужащих из 30-й и 54-й отдельной механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады, обстрелявших города Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенные пункты Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В СК России возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, в отношении военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 25-28 июля военнослужащие Украины 30-й и 54-й механизированной бригады, а также 56-й отдельной мотопехотной бригады отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Авдеевка, Ясиноватая, населенных пунктов Минеральное, Старомихайловка, Никольское, Александровка, Новолуганское и Лидиевка ДНР. В результате один мирный житель погиб, 38 человек получили ранения, повреждены 81 дом и объекты гражданской инфраструктуры.
Отмечается, что Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.