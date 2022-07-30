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ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы
ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 30.07.2022
ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:11
2022-07-30T14:11
2022-07-30T16:06
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населенного пункта Нововоронцовка Херсонской области – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша
14:11 30.07.2022 (обновлено: 16:06 30.07.2022)
ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы
Минобороны: уничтожены две украинские РЛС контрбатарейной борьбы производства США