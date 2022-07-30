https://ria.ru/20220730/ukraina-1806050931.html

ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы

ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 30.07.2022

ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T14:11

2022-07-30T14:11

2022-07-30T16:06

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населенного пункта Нововоронцовка Херсонской области – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

херсонская область

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша