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ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 30.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806050931.html
ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы
ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 30.07.2022
ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T14:11
2022-07-30T16:06
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населенного пункта Нововоронцовка Херсонской области – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
херсонская область
сша
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безопасность, донецкая народная республика, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сша
14:11 30.07.2022 (обновлено: 16:06 30.07.2022)
 
ВС России уничтожили две американские РЛС контрбатарейной борьбы

Минобороны: уничтожены две украинские РЛС контрбатарейной борьбы производства США

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Блокпост ВС РФ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили две радиолокационные станции контрабатарейной борьбы производства США в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36А производства США, а в районе населенного пункта Нововоронцовка Херсонской области – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСША
 
 
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