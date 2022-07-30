13:39 30.07.2022 (обновлено: 16:04 30.07.2022)
ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области
Минобороны: ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области, поразили батарею РСЗО "Ураган" в ДНР, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц "Гиацинт-Б" в районах Кодема и Белая Гора Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.