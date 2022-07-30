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ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/ukraina-1806048580.html
ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области
ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области - РИА Новости, 30.07.2022
ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области, поразили батарею РСЗО "Ураган" в ДНР, заявил в... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:39
2022-07-30T16:04
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области, поразили батарею РСЗО "Ураган" в ДНР, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц "Гиацинт-Б" в районах Кодема и Белая Гора Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
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безопасность, запорожская область, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:39 30.07.2022 (обновлено: 16:04 30.07.2022)
 
ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области

Минобороны: ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области, поразили батарею РСЗО "Ураган" в ДНР, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц "Гиацинт-Б" в районах Кодема и Белая Гора Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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