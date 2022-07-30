https://ria.ru/20220730/ukraina-1806048580.html

ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области

ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области - РИА Новости, 30.07.2022

ВС России уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области, поразили батарею РСЗО "Ураган" в ДНР, заявил в... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:39

2022-07-30T13:39

2022-07-30T16:04

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

украина

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили две американские гаубицы М777 в Запорожской области, поразили батарею РСЗО "Ураган" в ДНР, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две американские гаубицы М777 в районе Степногорска Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц "Гиацинт-Б" в районах Кодема и Белая Гора Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)