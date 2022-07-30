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Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке

Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022

Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке

Всю полноту ответственности за удар из HIMARS по украинским военнопленным в СИЗО в Еленовке несут Владимир Зеленский и США, заявили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T13:11

2022-07-30T13:11

2022-07-30T14:21

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Всю полноту ответственности за удар из HIMARS по украинским военнопленным в СИЗО в Еленовке несут Владимир Зеленский и США, заявили в субботу в Минобороны России."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - сообщили в ведомстве.В результате украинского ракетного удара с применением американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР, где содержались украинские военнопленные, погибли 50 человек, сообщили в МО.

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"Всю ответственность несет лично Зеленский и его преступный режим" – Конашенков об ударе ВСУ по Еленовке В результате украинского удара 29 июля из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев 2022-07-30T13:11 true PT4M01S

СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS 2022-07-30T13:11 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, видео