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Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке
Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 30.07.2022
Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке
Всю полноту ответственности за удар из HIMARS по украинским военнопленным в СИЗО в Еленовке несут Владимир Зеленский и США, заявили в субботу в Минобороны... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T13:11
2022-07-30T13:11
2022-07-30T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Всю полноту ответственности за удар из HIMARS по украинским военнопленным в СИЗО в Еленовке несут Владимир Зеленский и США, заявили в субботу в Минобороны России."Всю политическую, уголовную и моральную ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и поддерживающий их Вашингтон", - сообщили в ведомстве.В результате украинского ракетного удара с применением американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР, где содержались украинские военнопленные, погибли 50 человек, сообщили в МО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Всю ответственность несет лично Зеленский и его преступный режим" – Конашенков об ударе ВСУ по Еленовке
В результате украинского удара 29 июля из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке убита и покалечена большая часть из находившихся там 193 военнопленных украинцев
2022-07-30T13:11
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СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, после удара ракетами HIMARS
Корреспондент РИА Новости передает кадры из СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные и по которому ночью был нанесен удар ракетами HIMARS
2022-07-30T13:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, видео
13:11 30.07.2022 (обновлено: 14:21 30.07.2022)
Минобороны обвинило Зеленского в ударе по СИЗО в Еленовке
Минобороны: ответственность за удар по СИЗО с пленными в Еленовке несут Зеленский и США