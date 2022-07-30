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Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению - РИА Новости, 30.07.2022
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Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению
Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению - РИА Новости, 30.07.2022
Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал закон об утверждении договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения с Россией, сообщает... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T18:55
2022-07-30T18:55
азербайджан
баку
россия
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БАКУ, 30 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал закон об утверждении договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения с Россией, сообщает пресс-служба главы государства.Договор "О сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджаном и Россией" была подписан 26 апреля 2022 года в Баку.Кроме того, отменяется закон "Об утверждении Соглашения "О гарантиях прав граждан в сфере пенсионного обеспечения между правительством Азербайджана и правительством России" номер 114-IIQ, который был принят 3 апреля 2001 года.
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азербайджан, баку, россия
18:55 30.07.2022
 
Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению

Алиев подписал закон о сотрудничестве Азербайджана с Россией по пенсионному обеспечению

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 30 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал закон об утверждении договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения с Россией, сообщает пресс-служба главы государства.
Договор "О сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджаном и Россией" была подписан 26 апреля 2022 года в Баку.
Кроме того, отменяется закон "Об утверждении Соглашения "О гарантиях прав граждан в сфере пенсионного обеспечения между правительством Азербайджана и правительством России" номер 114-IIQ, который был принят 3 апреля 2001 года.
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