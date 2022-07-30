https://ria.ru/20220730/sotrudnichestvo-1806121274.html

Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению

Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению - РИА Новости, 30.07.2022

Азербайджан утвердил сотрудничество с Россией по пенсионному обеспечению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал закон об утверждении договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения с Россией, сообщает... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T18:55

2022-07-30T18:55

2022-07-30T18:55

азербайджан

баку

россия

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БАКУ, 30 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал закон об утверждении договора о сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения с Россией, сообщает пресс-служба главы государства.Договор "О сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Азербайджаном и Россией" была подписан 26 апреля 2022 года в Баку.Кроме того, отменяется закон "Об утверждении Соглашения "О гарантиях прав граждан в сфере пенсионного обеспечения между правительством Азербайджана и правительством России" номер 114-IIQ, который был принят 3 апреля 2001 года.

https://ria.ru/20220729/mir-1805846883.html

азербайджан

баку

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

азербайджан, баку, россия