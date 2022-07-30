https://ria.ru/20220730/sk-1806109923.html

СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей

СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 30.07.2022

СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей

Следственный комитет России зафиксирует новые данные очередных преступлений киевского режима, в результате которых в селе Широкое на Украине погибла женщина,... РИА Новости, 30.07.2022

2022-07-30T17:38

2022-07-30T17:38

2022-07-30T17:38

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует новые данные очередных преступлений киевского режима, в результате которых в селе Широкое на Украине погибла женщина, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Добавляется, что украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, повреждены жилые дома и магазин, никто не пострадал. Кроме того, как сообщили в военно-гражданской администрации региона, удары по машинам с опознавательными знаками гуманитарной миссии наносились беспилотниками и самодельными взрывными устройствами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220730/obstrel-1806104619.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, донбасс