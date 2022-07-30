https://ria.ru/20220730/sk-1806109923.html
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 30.07.2022
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей
Следственный комитет России зафиксирует новые данные очередных преступлений киевского режима, в результате которых в селе Широкое на Украине погибла женщина,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:38
2022-07-30T17:38
2022-07-30T17:38
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует новые данные очередных преступлений киевского режима, в результате которых в селе Широкое на Украине погибла женщина, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Добавляется, что украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, повреждены жилые дома и магазин, никто не пострадал. Кроме того, как сообщили в военно-гражданской администрации региона, удары по машинам с опознавательными знаками гуманитарной миссии наносились беспилотниками и самодельными взрывными устройствами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирного населения
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Следственный комитет России зафиксирует новые данные очередных преступлений киевского режима, в результате которых в селе Широкое на Украине погибла женщина, сообщается
в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России зафиксирует новые данные об очередных преступлениях киевского режима, в результате которых пострадали мирные жители... В результате нанесенного 29 июля 2022 года украинскими националистическими формированиями артиллерийского удара по населенному пункту село Широкое Васильевского района Запорожской области была убита женщина 1946 года рождения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, повреждены жилые дома и магазин, никто не пострадал. Кроме того, как сообщили в военно-гражданской администрации региона, удары по машинам с опознавательными знаками гуманитарной миссии наносились беспилотниками и самодельными взрывными устройствами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.