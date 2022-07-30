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СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 30.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220730/sk-1806109923.html
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 30.07.2022
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей
Следственный комитет России зафиксирует новые данные очередных преступлений киевского режима, в результате которых в селе Широкое на Украине погибла женщина,... РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T17:38
2022-07-30T17:38
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует новые данные очередных преступлений киевского режима, в результате которых в селе Широкое на Украине погибла женщина, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Добавляется, что украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, повреждены жилые дома и магазин, никто не пострадал. Кроме того, как сообщили в военно-гражданской администрации региона, удары по машинам с опознавательными знаками гуманитарной миссии наносились беспилотниками и самодельными взрывными устройствами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220730/obstrel-1806104619.html
россия
украина
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владимир путин, россия, украина, донбасс
17:38 30.07.2022
 
СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирных жителей

СК зафиксирует данные новых преступлений ВСУ против мирного населения

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует новые данные очередных преступлений киевского режима, в результате которых в селе Широкое на Украине погибла женщина, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет России зафиксирует новые данные об очередных преступлениях киевского режима, в результате которых пострадали мирные жители... В результате нанесенного 29 июля 2022 года украинскими националистическими формированиями артиллерийского удара по населенному пункту село Широкое Васильевского района Запорожской области была убита женщина 1946 года рождения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, повреждены жилые дома и магазин, никто не пострадал. Кроме того, как сообщили в военно-гражданской администрации региона, удары по машинам с опознавательными знаками гуманитарной миссии наносились беспилотниками и самодельными взрывными устройствами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
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