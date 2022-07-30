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В Омске ребенок пропал во время купания в реке
В Омске ребенок пропал во время купания в реке - РИА Новости, 30.07.2022
В Омске ребенок пропал во время купания в реке
Десятилетний ребенок пропал во время купания в реке Иртыш в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 30.07.2022
2022-07-30T10:59
2022-07-30T10:59
2022-07-30T10:59
происшествия
иртыш (река)
омск
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ОМСК, 30 июл - РИА Новости. Десятилетний ребенок пропал во время купания в реке Иртыш в Омске, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Двадцать девятого июля 10-летний мальчик, живущий в микрорайоне Крутая Горка в Омске, гулял со своим 9-летним братом. Дети прошлись по улице, после чего решили сходить искупаться на реку Иртыш."Со слов брата, 10-летний ребёнок зашёл в воду и стал барахтаться, его через некоторое время стало уносить течение. В ходе осмотра берега реки обнаружены чёрные сланцы, кепка, рюкзак", - пояснили в пресс-службе.Мальчик проживает в благополучной семье с опекунами - бабушкой и дедушкой. На данный момент проводятся поиски. Обстоятельства случившегося выясняются. Вопрос находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20220729/basseyn-1805860515.html
иртыш (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иртыш (река), омск
В Омске ребенок пропал во время купания в реке
Десятилетний мальчик пропал во время купания в реке Иртыш в Омске